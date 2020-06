Samsung Galaxy Watch 3 : la montre connectée pourrait être annoncée le 22 juillet

Parmi les différents rendus presse de la Samsung Galaxy Watch 3 dévoilés par Evleaks, une image indique la date du « mercredi 22 ». Une date qui pourrait correspondre à celle de l'annonce de la montre connectée.

Depuis quelques jours, les fuites se multiplient au sujet de la Galaxy Watch 3, la prochaine montre connectée de Samsung. En effet, le leaker Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme d’Evleaks, a publié plusieurs images de la smartwatch. De quoi également donner quelques pistes concernant sa date de sortie.

Parmi les différents rendus presse de la montre dévoilés par Evleaks, l’un d’eux, pour la version complètement noire, permet de découvrir une date. On peut en effet lire sur le cadran la mention de « WED 22 », ce qui correspond au mercredi 22. Or, comme l’indique le site Sam Mobile dans un article publié ce mardi, le 22 tombera effectivement un mercredi au mois de juillet. Ce qui donne un peu de crédit à une probable date d’officialisation de la Samsung Galaxy Watch 3.

En effet, Samsung a pris l’habitude, sur les images officielles de ses montres, d’indiquer non pas la date de lancement commercial des produits, mais bel et bien celle de l’officialisation. Sur la Samsung Galaxy Watch Active 2, on pouvait ainsi découvrir la mention de « 8/05 », soit le 5 août. La montre n’avait cependant été rendue disponible qu’un mois et demi plus tard, le 27 septembre 2019.

On sait depuis quelques semaines que Samsung prévoit d’annoncer une flopée de nouveaux produits durant les mois de juillet et d’août. Outre la Galaxy Watch 3, le constructeur devrait présenter deux nouvelles tablettes, les Galaxy Tab S7 et S7 Plus, quatre nouveaux smartphones, les Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy Fold 2, ainsi que des écouteurs true wireless, les Galaxy Buds Live.

Une montre qui doit être accompagnée d’écouteurs

Si la plupart des produits devraient être annoncés en même temps que les prochains smartphones de la gamme Galaxy Note, le 5 août prochain, ce ne serait cependant pas le cas de la montre Galaxy Watch 3. En effet, elle serait présentée dès le mois de juillet, accompagnée d’écouteurs en forme de haricots au nom incertain de Galaxy BudsX.

La Samsung Galaxy Watch 3 devrait succéder à la Galaxy Watch Active 2, lancée en août 2019, en même temps que la gamme Galaxy Note 10. Elle pourrait être équipée cette fois d’une véritable lunette rotative physique, comme sur la première Galaxy Watch. La montre connectée devrait être disponible en deux formats de 41 et 45 mm. Elle profiterait d’une puce GPS, d’un capteur de rythme cardiaque, d’un électrocardiogramme et d’une puce NFC pour le paiement sans contact.

S’il faudra encore patienter quelques semaines avant une annonce officielle, la montre pourrait être lancée plus tard encore par le constructeur coréen, probablement au mois d’août, voire début septembre.