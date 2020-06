Galaxy Watch 3 : voici le premier rendu presse de la future montre de Samsung

Attendue le mois prochain, la Samsung Galaxy Watch 3 se dévoile avec la publication de nouveaux rendus par le leaker EvLeaks. De quoi permettre cette fois d'observer la future montre de Samsung en détails.

Cet été, Samsung devrait lancer nombre d’appareils. Outre les Galaxy Note 20, Note 20 Plus et Fold 2, le constructeur coréen devrait également présenter officiellement ses nouvelles tablettes Galaxy Tab S7 et S7 Plus, ainsi qu’une montre connectée : la Samsung Galaxy Watch 3.

Si l’on a déjà pu apercevoir cette future montre connectée dans plusieurs leaks, elle était jusqu’à présent chaque fois assez peu détaillée, avec l’écran éteint ou en basse définition. Cette fois, c’est cependant au leaker Evleaks que l’on doit la dernière fuite en date. En effet, il a publié ce jeudi matin sur sa page Patreon ce qui semble être un rendu presse officiel de la prochaine montre connectée du constructeur coréen.

Deux boutons et une lunette rotative

On peut y découvrir une montre avec un bracelet en cuir noir et un boîtier en acier inoxydable. Il semble s’agir de la version 45 mm de la montre de Samsung, sachant qu’elle devrait également être déclinée en version 41 mm. Au dos du boîtier, on peut également apercevoir clairement le lecteur de rythme cardiaque. Mais la principale avancée de cette Galaxy Watch 3 se trouverait au niveau de la lunette autour du boîtier. En effet, contrairement aux deux derniers modèles lancés par Samsung, la Galaxy Watch Active et la Galaxy Watch Active 2, cette Samsung Galaxy Watch 3 profiterait bien d’une lunette rotative, utilisée notamment pour interagir dans les menus afin de sélectionner telle ou telle option. Enfin, à droite de la montre, Samsung aurait positionné deux boutons.

Du côté des caractéristiques de la montre, la Samsung Galaxy Watch 3 devrait être dorée d’un écran de 1,4 ou 1,2 pouce selon le format, d’une batterie de 247 ou 340 mAh. On retrouverait dans les deux cas 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, une puce GPS, une puce NFC, un capteur de rythme cardiaque et un électrocardiogramme.

La Samsung Galaxy Watch 3 pourrait être annoncée dès le mois prochain. Elle est en effet attendue en juillet, en même temps que les futurs écouteurs true wireless de Samsung en forme de haricots, les Samsung Galaxy BudsX.