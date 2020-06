Le Samsung Galaxy Note 20 n’aurait droit qu’à écran plat, limité au Full HD à 60 Hz

Alors que le Galaxy Note 20 Ultra devrait profiter d'un écran QHD+ à 120 Hz avec des bords incurvés, ce ne serait pas le cas du Galaxy Note 20 classique. Celui-ci aurait droit à un écran plat, avec une définition seulement Full HD et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Au milieu de l’été, le 5 août prochain, Samsung devrait dégainer ses nouveaux smartphones haut de gamme. Si c’est à cette date qu’est attendu le Galaxy Fold 2, la firme coréenne en profiterait surtout pour présenter officiellement sa nouvelle gamme Galaxy Note 20.

Cette gamme serait composée, comme l’an dernier, de deux smartphones : le Samsung Galaxy Note 20 et le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Néanmoins, si Samsung s’était contenté d’apporter simplement un plus grand écran et une plus grande batterie sur le Galaxy Note 10 Plus l’an dernier, par rapport au Galaxy Note 10 classique, le constructeur réserverait bien davantage de différences entre ses deux produits en 2020.

En effet, selon les informations du leaker chinois Ice Universe, l’écran du Samsung Galaxy Note 20 reprendrait une configuration bien plus classique que celui de sa déclinaison Ultra. Dans un tweet publié ce mercredi, il explique que le Galaxy Note 20 aura droit à un « écran large + écran plat + définition FHD + taux de rafraîchissement 60 Hz ». Ce sont là des caractéristiques relativement classiques et surtout assez limitées non seulement par rapport au Galaxy Note 20 Ultra, mais également à l’ensemble de la gamme Galaxy S20 et même aux Galaxy Note 10 de l’an dernier.

Wide frame + flat screen + FHD resolution + 60Hz refresh rate.

It's a desperate specification.😑 — Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2020

Un Galaxy Note 20 qui aurait tout d’une version Lite

Il faut dire que depuis le Galaxy Note 7 — qui avait connu des déboires en raison de sa batterie instable — Samsung a adopté les écrans aux bords incurvés sur l’ensemble de sa gamme Galaxy Note. Du côté de la définition, Samsung est passé du Full HD au QHD dès le Galaxy Note 4, lancé en 2014. Enfin, avec ses Galaxy S20, le constructeur coréen est passé directement du 60 Hz au 120 Hz. Pour ces trois aspects, ce serait donc un retour en arrière de la part de Samsung, ce qui fait dire à Ice Universe que le Galaxy Note 20 classique aurait en fait tout d’un Galaxy Note 20 Lite.

Note20≈Note20 Lite, its specifications are far from Note20 Ultra. — Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2020

Ce n’est cependant pas la première fois que des informations remontent au sujet d’un simple taux de rafraîchissement à 60 Hz pour le Galaxy Note 20. Le 12 mai dernier, Ross Young, consultant dans l’industrie des fournisseurs de dalles, indiquait en effet que le Galaxy Note 20 disposerait d’une dalle LTPS limitée au 60 Hz, tandis que le modèle plus haut de gamme aurait droit à un écran LTPO compatible cette fois avec le 120 Hz.

Il faudra encore patienter jusqu’au début du mois d’août pour en savoir davantage sur le Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. C’est en effet le 5 août que Samsung devrait présenter officiellement l’ensemble de ses nouveaux smartphones.

