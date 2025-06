Mauvaise nouvelle pour les joueurs PC avec le rachat de ce site légendaire

Le site Nexus Mods annonce sa revente. Il s’agit du site de référence pour le développement et le partage de mods sur PC.

Si vous avez joué à un RPG sur PC comme Skyrim, Fallout, Cyberpunk, Baldur’s Gate, ou encore The Witcher, vous avez forcément fini à un moment ou un autre sur la plateforme Nexus Mods.

Il s’agit du site de référence pour installer des mods pour ses jeux préférés. Il compte plus de 60 millions de membres, héberge plus de 700 000 mods et a déjà enregistré plus de 16 milliards de téléchargement.

Après 24 ans d’indépendance, le site nexus Mods va être racheté.

Un créateur à bout de souffle

En effet, depuis sa naissance, le site était la propriété exclusive de Robin Scott. Il a annoncé officiellement la revente du site dans un article publié sur la plateforme.

Il a géré et dirigé Nexus Mods pendant près de 24 ans : « le site a été toute ma vie d’adulte. Chaque jour, pendant plus de deux décennies, j’ai été « de service », que ce soit pour résoudre des problèmes, lire les retours, publier des mises à jour ou être entraîné dans le dernier drama communautaire ».

Résultat, « j’ai réalisé que je faisais un burn-out et que cela commençait à avoir un impact sur mon personnel et sur Nexus Mods dans son ensemble ».

Il a donc décidé de revendre le site, sans dévoiler l’identité des nouveaux propriétaires. Il promet évidemment que rien ne changera à l’avenir, même avec ce changement de dirigeant. Il indique par ailleurs qu’il restera impliqué dans la vie de la communauté, mais sans la responsabilité de dirigeant de la plateforme.

La crainte de « l’enshitification »

Malgré les promesses de Robin Scott, le changement de propriétaire laisse craindre de futur changements radicaux dans l’hébergement de contenu.

Les joueurs de jeux vidéo ont régulièrement vu des plateformes du genre être rachetés avant de se voir modifié en profondeur pour maximiser les profits et donc descendre en qualité. Espérons que ce ne sera pas le cas ici.

NexusMods était également connu pour sa position ferme à l’encontre du gamergate. La plateforme avait ainsi interdit les mods qui supprimaient les drapeaux LGBT dans les jeux vidéo comme Marvel’s Spider-Man 2. En 2023, c’était un mod « anti-woke » qui a été interdit. Le changement de propriétaire pourrait aussi amener la plateforme à revoir sa politique de modération.