Suikoden HD Remaster : comment moderniser un jeu vidéo légendaire en 2025

Cette semaine ressort un RPG légendaire de la première PlayStation de Sony, Suikoden 1 et Suikoden 2, en version « HD Remaster ». Nous avons eu l’occasion d’interroger le producteur de la série sur ce projet.

L’introduction de Suikoden II // Source : Konami

Depuis plusieurs années, la tendance semble s’être accélérée après le succès de plusieurs projets, notamment les Resident Evil de Capcom. Quelle tendance ? Celle des remakes et remasters de jeux légendaires qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo.

Dernier en date : Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars (on ne fera pas de commentaire sur la longueur du titre). Il s’agit d’une refonte et modernisation de Suikoden et Suikoden 2, deux J-RPG de Konami sortis sur la première PlayStation à la fin des années 90.

Loin d’avoir le succès de franchises comme Final Fantasy, la série Suikoden a pourtant réussi à créer une empreinte indélébile dans le cœur des joueurs qu’elle a pu atteindre. C’est le cas de l’auteur de cet article qui n’a évidemment pas hésité quand on lui a proposé d’interviewer le responsable du retour en grâce de la série, Rui Nato, Producer de la série Suikoden.

« Suikoden a bouleversé ma vie »

Nous avons voulu nous intéresser aux enjeux entourant la modernisation d’un jeu comme Suikoden. Avant cela, il faut toutefois expliquer un peu ce que ces deux jeux ont d’important.

Hormis mon humble enfance, la série Suikoden a également marqué de grands noms de l’industrie comme le journaliste Jason Schreier ou les créateurs Hideo Kojima (Metal Gear Solid) et Warren Spector (Deus Ex). Ce dernier n’hésitera pas à confesser en 2017 que le J-RPG (jeu de rôle japonais) de Konami « Suikoden a bouleversé ma vie ».

La ville de Gregminster dans Suikoden 1 // Source : Konami

Loin des univers de high fantasy, Suikoden vous place dans le contexte d’un mélange entre Japon féodal et Europe médiévale pas loin d’un Game of Thrones, puisqu’il sera principalement question de guerre, de politique, de trahison, le tout avec tout de même des dragons, de la magie et des kobolds (des chiens anthropomorphes).

Nouveau point de départ

Si le scénario de Suikoden ne semble pas avoir pris une ride, on ne peut pas en dire autant du reste du jeu d’origine : format d’affichage 4:3 (pour les téléviseurs d’époque), graphisme 2D basique, ergonomie bancale et localisation problématique. Surtout, le jeu n’était plus disponible sur aucune plateforme moderne, puisqu’il est sorti uniquement sur Sega Saturne, Sony PlayStation et PlayStation Portable. Un travail de remasterisation était donc plus que bienvenue pour permettre de découvrir le jeu à une nouvelle génération.

Rui Nato nous confesse ainsi que « Konami a envisagé de relancer la série Suikoden depuis de nombreuses années ». La remasterisation de Suikoden et 2 constitue ainsi seulement la première étape du projet. L’éditeur a d’ailleurs annoncé cette semaine un nouvel épisode à venir sur smartphone, ainsi qu’une adaptation du 2e épisode en anime.

Pour travailler sur cette remasterisation, Konami « a pu obtenir la plupart des matériaux originaux, y compris des documents papier et des mémos de Murayama-san », le créateur original de la série tristement décédé en février 2024. Une bonne nouvelle, car il est fréquent que les remaster de jeux de cette époque se fassent alors qu’une partie des documents et du code source original a été perdue.

La nouvelle carte du monde en 3D // Source : Konami

Au-delà de la modernisation des graphismes et du passage au 16:9, pour Konami, l’enjeu était de moderniser l’expérience. La nouvelle version du jeu adopte un système de sauvegarde automatique, permet d’accélérer les combats ou de les faire se dérouler automatiquement.

Le plus grand défi a été de maintenir un équilibre entre la nostalgie et la modernisation. Nous voulions

améliorer l’expérience sans perdre les raisons pour lesquelles le jeu original a été aimé. Nous avons actualisé

Nous avons modernisé les visuels tout en conservant l’ambiance d’époque, amélioré les éléments de l’interface utilisateur.

L’équipe de développement en a aussi profité pour corriger certaines erreurs de jeunesse, en particulier dans Suikoden, comme la gestion de l’inventaire ou la possibilité de… faire courir le personnage lors des phases d’explorations.

Enfin une traduction officielle en français

Autre sujet d’ampleur, en particulier en France, est la question de la traduction. Suikoden n’a jamais connu officiellement de traduction en français, et le 2e épisode, bien que disponible en VF, était bourré d’erreurs de localisation.

Entre-temps, les fans s’étaient débrouillés pour proposer un patch amateur français pour le premier épisode. Mais l’équipe du remaster a décidé de revenir aux sources : « bien que nous respections les efforts de la communauté des fans, notre équipe de localisation a travaillé à partir du script japonais original afin d’assurer la traduction la plus précise et la plus fidèle. Cela dit, nous sommes toujours reconnaissants de la passion et du dévouement de nos fans ».

Cette nouvelle localisation passe d’ailleurs par quelques changements de noms pour les personnages afin de gagner en fidélité avec le script japonais : « oui, l’un des principaux objectifs de cette remasterisation était de garantir des traductions plus précises reflétant la notation japonaise originale. Nous comprenons que les changements de noms sont importants pour les fans de longue date, mais ces ajustements ont été faits dans un souci d’authenticité ».

Et la suite ?

La commercialisation d’un remaster est devenue une bonne technique pour les éditeurs afin de tester le potentiel d’une série. Konami semble avoir été positivement surpris par les niveaux de précommandes de Suikoden et Suikoden 2.

Alors quelle est la suite du projet ? Pour Rui Nato, l’important est de faire grandir le nombre de fans de la franchise. Cela passera par exemple par une adaptation en série animée de Suikoden 2. Le producteur nous confesse rêver d’une adaptation de la série en film live-action.

Du côté du jeu vidéo ? Konami a annoncé un nouvel épisode sur smartphone, Suikoden Star Leap, qui se placera comme un prequel à Suikoden. Rui Nato voit aussi plus loin.

Personnellement, j’aimerais voir une histoire entièrement nouvelle qui respecte l’essence de l’original tout en y ajoutant des touches modernes, et qui se déroulerait après les événements de « III » (NDLR : Suikoden 3).

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars est disponible depuis le 6 mars 2025. Il est disponible à partir de 49,99 euros dans le commerce.

