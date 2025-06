Une nouvelle Tesla Model Y serait sur le point d’arriver : cette nouvelle découverte enfonce le clou

Uniquement vendue en version cinq places, la « nouvelle » Tesla Model Y pourrait bientôt étoffer son catalogue. La voiture électrique américaine se déclinera en variante six places, et nous devrions aussi y avoir le droit en Europe.

Crédit : Tesla

Tesla est toujours au cœur d’une zone de turbulences en ce début du mois de juin, avec des ventes qui continuent de chuter drastiquement en Europe et dans le monde.

La firme doit également faire face à la concurrence grandissante des constructeurs chinois, et tout particulièrement de BYD qui lui est passé devant en termes de ventes depuis le début de l’année.

Une nouvelle version à venir

Mais la firme d’Elon Musk n’a pas dit son dernier mot, bien au contraire. C’est dans ce contexte qu’elle avait levé le voile en tout début d’année sur sa Model Y restylée. Mais cette dernière n’est aujourd’hui disponible qu’avec cinq places. Une petite déception pour les clients, alors que le constructeur avait pourtant lancé une déclinaison pour sept personnes en 2024. Nous avions pu approcher cette dernière à l’occasion du Mondial de l’auto de Paris. Mais elle ne sera pas restée bien longtemps dans le catalogue.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Forcément, les pères et mères de familles se demandent si une variante plus familiale du SUV électrique pourrait faire son grand retour dans la gamme. Nous avions annoncé à la fin du mois d’avril que ce serait effectivement le cas, en nous basant sur des informations venant de Chine. Car c’est la bas que cette hypothétique déclinaison serait vendue en premier. Et voilà que l’on commence à en savoir un peu plus. Et surtout, une nouvelle preuve nous confirme qu’une version avec plus de sièges va débarquer.

C’est en effet ce que nous indique Tesla Newswire via un message posté sur X (anciennement Twitter). Pourtant, le constructeur américain n’a pas fait d’annonce officielle à ce sujet pour le moment. Mais c’est en fouillant dans le code source de la mise à jour 2025.20 qu’un internaute a trouvé cette information. C’est ainsi que la future version à six places, et non pas sept, aurait été confirmée. Même si l’on attend désormais une déclaration officielle de la part du constructeur basé au Texas pour en savoir plus.

🔥🔥 The upcoming 6-seater, long-wheelbase Model Y has been spotted in the code of the 2025.20 software update.



This version is “unlikely” to be exclusive to China! https://t.co/ZgfNim2FXg pic.twitter.com/2KLaPBHVbm — Tesla Newswire (@TeslaNewswire) June 16, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Au départ, cette nouvelle variante serait conçue pour la Chine. Elle bénéficierait d’un empattement allongé afin de privilégier l’espace pour les passagers. Ce dont les clients chinois sont justement friands. Cependant, si certaines rumeurs indiquaient que cette nouvelle version serait uniquement réservée à l’Empire du Milieu, cela ne serait finalement pas le cas. Et le monde entier pourrait donc sans doute en profiter, dont l’Europe. Une très bonne nouvelle pour les clients qui attendent cela avec impatience depuis de très nombreuses années.

Une variante très attendue

Cette déclinaison à six place adopterait une configuration avec deux sièges par rangée, au nombre de trois au total. De quoi sans doute offrir des assises indépendantes aux deux derniers rangs. Cela se ferait au détriment du volume de coffre.

Sur la version sept places dévoilée avant le restylage, ce dernier passait de 854 à 753 litres. Un chiffre qui devrait être sensiblement le même pour la nouvelle déclinaison en préparation. Cette dernière n’a pas encore de date de lancement à l’heure actuelle. Mais le site Teslarati annonce qu’elle pourrait arriver dans le catalogue au cours des prochaines semaines. Il se peut que les Etats-Unis soient servis avant la France, comme c’est le cas pour les Model S et Model X améliorés.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Une chose est sûre, cette nouvelle version pourrait être providentielle pour le constructeur. Elle pourrait lui permettre de toucher une clientèle plus large, et peut être de relancer un peu ses ventes. Car ces dernières sont actuellement en chute libre, alors que la concurrence se fait de plus en plus forte. Pour le moment, il faut opter pour le Model X si vous souhaitez transporter plus de cinq personnes. Or, le SUV électrique est affiché à partir de 114 990 euros.

Un tarif nettement plus salé que les 44 990 euros de la Model Y. Même si la variante six places sera bien sûr plus chère. On se rappelle que la déclinaison sept places démarrait à 54 490 euros, notamment parce qu’elle n’était proposée qu’en version 4 roues motrices.