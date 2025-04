Pourquoi le Model Y pas cher de Tesla tarde à arriver

Un Model Y plus abordable et une Model 3 minimaliste en préparation, mais Tesla aurait repoussé ses plans.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Si vous attendez toujours la Model 2, à moins de 20 000 dollars, vous avez loupé quelques épisodes : Tesla s’est concentré sur le Cybercab, la voiture 100 % autonome capable de se transformer en taxi. Pas de Model 2 prévu.

Tesla devrait plutôt développer un Model Y plus abordable. Une version simplifiée du Model Y.

Pour aller plus loin

Essai de la nouvelle Tesla Model Y : notre avis complet, on la compare à l’ancienne

Mais voilà, selon trois sources proches du dossier citées par Reuters, la production de ce Model Y, nom de code E41, ne commencera pas avant le troisième trimestre 2025, voire début 2026. C’est un retard de quelques mois par rapport au plan initial, qui prévoyait un lancement dès le premier semestre 2025. Tesla vise à produire 250 000 de ces véhicules aux États-Unis en 2026, avec des plans pour une production ultérieure en Chine et en Europe. Mais pourquoi ce retard ? Les sources ne donnent pas de raison claire, ce qui laisse place à toutes sortes de spéculations.

Pour aller plus loin

La nouvelle Tesla Model Y plus abordable arrive bientôt : la preuve avec ces trois indices

Pourquoi ce retard pose problème

Ce contretemps arrive à un moment délicat pour Tesla. L’entreprise a connu sa première baisse de livraisons annuelles en 2024, et les analystes prévoient une nouvelle chute cette année. Plusieurs raisons à cela : une concurrence plus importantes, des modèles qui commencent à dater, et une image de marque écornée par les prises de position d’Elon Musk. Ajoutez à cela les nouvelles taxes de 25 % sur les pièces automobiles importées imposées par l’administration Trump, et vous avez un cocktail compliqué pour Tesla.

Pour aller plus loin

En Europe, les ventes de Tesla dégringolent alors que celles de BYD montent en flèche comme le prouvent ces chiffres impressionnants

Un Model Y abordable était censé être le remède miracle : un moyen d’attirer une nouvelle clientèle, de regagner des parts de marché et de montrer que Tesla peut encore innover. Ce retard pourrait donc freiner l’élan de l’entreprise, surtout si les concurrents sortent des modèles électriques abordables avant Tesla. Et puis, il y a cette histoire de Model 3 « minimaliste ». On n’en sait pas beaucoup, mais l’idée d’une version simplifiée et moins chère du Model 3 pourrait aussi aider Tesla à élargir sa clientèle. Reste à voir quand (et si) elle arrivera.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix