On sait pourquoi Tesla n’a pas mis de plus grosse batterie dans son nouveau Model Y

Le nouveau Tesla Model Y reprend les batteries de la précédente génération. Un choix qui peut étonner, mais justifié par des ingénieurs de la marque pour maintenir les coûts, aussi bien à l’achat qu’à l’usage. Des rumeurs d’un pack plus grand circulent toutefois.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Le nouveau Tesla Model Y est là ! Cette version profondément revue de la plus vendue des voitures électriques gagne en confort, en style et en connectivité… mais conserve une fiche technique quasiment identique.

Ainsi, moteurs et batteries semblent repris de l’ancienne version. Quelque chose de complètement assumé, si on en croit les dires de Nathan Di Giusto, responsable de l’ingénierie des véhicules Tesla pour la plateforme 3/Y, et Emmanuel Lamacchia, responsable du programme Model Y.

Une solution non retenue

Les deux responsables se sont entretenus avec le club des Tesla Owners Silicon Valley, et ont pu s’épancher sur les petits détails cachés de ce « nouveau » Model Y.

La vidéo, disponible sur X (ex-Twitter), nous apprend beaucoup de petits détails, mais également pourquoi l’implantation d’une plus grande batterie n’a pas été retenue.

Les raisons concernent les coûts : plus de kWh coûte plus cher à l’achat. À la place, les ingénieurs ont préféré se concentrer sur la baisse de la consommation : en travaillant l’aérodynamisme, la consommation des accessoires et l’amélioration du rendement, ce Model Y « 2.0 » gagne environ 5 % d’autonomie par rapport à l’ancien. En parallèle, la voiture reste plus légère, est plus économique à l’usage et se recharge plus vite.

Une version à venir ?

Ceci dit, on pourrait tout à fait imaginer que cette batterie plus volumineuse que les actuelles (d’environ 60 et 75 kWh selon la version) arrive ultérieurement.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

En fait, un pack de 95 kWh avait été la source de plusieurs rumeurs, de même qu’une version 7 places rallongée, qui pourrait arriver fin 2025. Une voiture plus grande permet, en toute logique, d’embarquer plus de cellules dans le plancher.

Quoi qu’il en soit, cette batterie 95 kWh permettrait de tutoyer les 700 km d’autonomie – une DS N°8, avec un pack de 98 kWh, arrive à 750 km selon le cycle WLTP. Réponse dans les prochains mois.

