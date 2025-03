Les ventes de Tesla s’effondrent en Europe, 49 % de baisse : le nouveau Model Y peut-il changer la donne ?

Tesla perd du terrain : près de moitié moins de voitures vendues en Europe depuis le début de l’année 2025.

On le sait, Tesla traverse une période compliquée en Europe. Depuis le début de 2025, les ventes du constructeur américain se sont littéralement effondrées, avec une chute impressionnante de 49 % sur les deux premiers mois de l’année, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) qui a publié son étude.

Une chute vertigineuse des ventes

Commençons par les chiffres, parce qu’ils parlent d’eux-mêmes. En janvier et février 2025, Tesla n’a vendu que 19 046 voitures en Europe, contre presque le double l’année précédente. Cela représente une baisse de 49 % des nouvelles immatriculations, selon l’ACEA.

Pendant ce temps, le marché des voitures électriques dans son ensemble progresse. Alors, qu’est-ce qui cloche chez Tesla ? La réponse n’est pas si simple et mêle des problèmes d’image, de stratégie et de concurrence.

Ce qui frappe, c’est que cette chute intervient alors que le Model Y, le SUV star de Tesla, vient tout juste de recevoir un relooking. Ce « lifting » était censé booster les ventes, mais elles n’ont repris que timidement pour l’instant.

L’effet Elon Musk : un boulet pour la marque ?

S’il y a un nom qui revient sans cesse dans cette histoire, c’est bien celui d’Elon Musk.

Le patron de Tesla, connu pour ses coups d’éclat et ses prises de position tranchées, est au cœur d’une tempête qui semble éclabousser la marque.

Depuis qu’il s’est rapproché de l’administration Trump aux États-Unis et qu’il a affiché des sympathies pour des mouvements d’extrême droite, comme le parti AfD en Allemagne, son image en a pris un coup. En Europe, où les acheteurs de voitures électriques sont souvent sensibles aux valeurs écologistes et progressistes, ça passe mal.

Résultat ? Des manifestations anti-Tesla ont éclaté, des concessionnaires ont été attaqués, et même des voitures ont été incendiées. Certains conducteurs vont jusqu’à coller des autocollants sur leur Tesla pour dire « Je ne suis pas Elon Musk ». Bref, l’effet Musk semble transformer Tesla en marque « clivante », et ça se voit dans les chiffres.

La concurrence qui met la pression

Mais ne mettons pas tout sur le dos d’Elon. Le marché des voitures électriques évolue à toute vitesse, et Tesla n’est plus seul en piste. Des constructeurs comme BYD viennent grignoter des parts de marché. En Europe, les marques locales comme Volkswagen ou Renault accélèrent aussi sur l’électrique, souvent avec des prix plus compétitifs.

Ajoutez à cela que le Model Y relifté arrive dans un contexte où les acheteurs attendent peut-être plus d’innovations radicales, comme des avancées sur la conduite autonome (le fameux « Full Self-Driving » promis par Musk).

Et maintenant, quoi pour Tesla ?

Alors, est-ce la fin de l’âge d’or pour Tesla en Europe ? Pas forcément. Le relooking du Model Y pourrait finir par porter ses fruits une fois que la production tournera à plein régime. Et malgré les controverses, Tesla garde une base de fans solides et une réputation dans la voiture électrique. Mais pour rebondir, l’entreprise va devoir rassurer ses clients et peut-être dissocier un peu sa marque de la personnalité d’Elon Musk. Plus facile à dire qu’à faire, quand le CEO est aussi médiatique.