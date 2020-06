Samsung Galaxy Watch 3 : des photos dévoilent une refonte de Tizen OS

Alors que la présentation de la Galaxy Watch 3 est attendue dans les prochaines semaines, des photos mises en ligne sur Twitter pointent vers une refonte de son interface logicielle, Tizen OS.

Samsung devrait présenter dans les prochaines semaines sa nouvelle montre connectée, qui devrait succéder à la Galaxy Watch Active 2 : la Galaxy Watch 3. Si on a déjà pu la découvrir au travers de clichés publiés par l’agence de certification coréenne des communications, ce sont d’autres photos qui ont été mises en ligne ce lundi sur Twitter.

Le compte TechTalkTV a en effet publié cinq photos présentées comme des clichés exclusifs de la Samsung Galaxy Watch 3, repérés par le site spécialisé Sam Mobile.

Exclusive: Samsung Galaxy Watch 3 pic.twitter.com/jkFYH84I6P — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) June 22, 2020

On peut y découvrir un design proche de celui déjà aperçu dans les photos de l’organisme coréen, avec une montre avec une fine lunette rotative, comme la première Galaxy Watch, et deux boutons sur le côté. Cette fois cependant, la montre est allumée et laisse ainsi entrevoir l’interface logiciel. De quoi nous indiquer que Samsung devrait opérer une refonte de Tizen OS, son système d’exploitation utilisé pour les montres connectées.

Une nouvelle interface Tizen OS

En effet, si l’on retrouve un système de navigation identique, avec des icônes d’applications présentent tout autour de l’écran, la navigation au sein des menus en eux-mêmes semble avoir été modifiée, notamment avec la mise en avant de l’option surlignée. « Si vous pouvez le voir, les icônes d’application pour Agenda et les applications Galaxy Store ont un design légèrement différent. Cela semble indiquer une nouvelle version de Tizen OS qui pourrait être dévoilée en même temps que la future montre connectée », indique Sam Mobile.

Pour rappel, la Samsung Galaxy Watch 3 devrait être disponible en deux formats, 41 et 45 mm, avec une batterie de 247 mAh ou 340 mAh selon la version. Elle serait équipée de 8 Go de stockage, de 1 Go de RAM, d’une puce GPS et d’une compatibilité 4G.Elle devrait également intégrer un électrocardiogramme et un lecteur de rythme cardiaque.

La montre de Samsung devrait être présentée dans le courant du mois de juillet, en même temps que les futurs écouteurs Galaxy Buds Live de la firme, en forme de haricots.