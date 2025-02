7 mois, c’est le temps qu’il a fallu à la Samsung Galaxy Watch Ultra pour perdre 50 % de son prix

Avis aux sportifs et aux amateurs de grosses montres connectées très performantes : la Samsung Galaxy Watch Ultra, lancée l’année dernière, est déjà en forte promotion. Chez Boulanger, elle peut en effet vous revenir à 359 euros au lieu de 699 euros.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Fin juillet 2024, Samsung a lancé sa Galaxy Watch Ultra, une montre connectée outdoor qui nous rappelle forcément l’Apple Watch Ultra. Et force est de constater que si elle reprend un grand nombre de caractéristiques de la Galaxy Watch 7, cette montre n’est pas dénuée d’arguments et de fonctions exclusives bien appréciables. Si elle vous intéresse, sachez que malgré sa sortie récente, elle est déjà à moitié prix.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch Ultra

Un écran très lumineux et un bouton d’action pratique

Un suivi GPS précis et un excellent suivi de la fréquence cardiaque

Des fonctions sportives exclusives

Lancée à 699 euros, la Samsung Galaxy Watch Ultra peut désormais vous revenir à 359 euros chez Boulanger. Elle est affichée en promo à 499 euros, mais il y a 40 euros de remise au panier (grâce à 10 euros de remise par tranche de 100 euros d’achat) et une ODR de 100 euros.

Une montre massive et lumineuse

Comme l’a été l’Apple Watch Ultra avant elle, la Samsung Galaxy Watch Ultra est une montre assez massive avec un format de 47,4 × 47,4 × 12,1 mm tout nouveau pour le constructeur. De plus, le cadran adopte ici une forme carrée, contrairement aux autres modèles de la marque sud-coréenne qui présentent un format rond traditionnel. Globalement, cette montre connectée est volumineuse et ne conviendra peut-être pas à tous les poignets. Ce poids s’explique d’ailleurs par le choix du matériau utilisé par Samsung : ici, exit l’aluminium, et bienvenue au titane de grade 4, pour une meilleure résistance aux rayures et aux chocs.

La Galaxy Watch Ultra intègre par ailleurs une dalle ronde de 1,47 pouce affichant 480 × 480 pixels pour une densité d’affichage de 327 pixels par pouce, soit la même qui équipe la version 44 mm de la Samsung Galaxy Watch 7. Et si les deux montres profitent de l’AMOLED, le modèle Ultra nous propose une meilleure luminosité maximale, pratique pour bien lire les informations de la montre sous le soleil. Sur le côté de cet écran, on trouve également un troisième et nouveau bouton au liseré orange, qui est en fait un bouton d’action. Celui-ci est personnalisable par l’utilisateur depuis l’application Samsung Health.

Un modèle ultra équipé

La Samsung Galaxy Watch Ultra reprend les mêmes nouveautés liées au sport et à la santé que la Galaxy Watch 7, à l’image du capteur de fréquence cardiaque optique « BioActive » de nouvelle génération, très efficace, et de la puce GNSS double fréquence (L1+L5), compatible avec les constellations GPS, Galileo, Glonass et BeiDou, qui offre un suivi particulièrement précis. La montre est aussi équipée d’un accéléromètre, d’un gyroscope, d’un baromètre, d’une boussole, d’un capteur de température ou encore d’un tensiomètre.

Mais cette Galaxy Watch Ultra a également droit à des fonctionnalités exclusives, comme le profil d’entraînement dit « multisport » qui va vous permettre d’enregistrer, sur une même séance, trois activités, comme la natation, le vélo et la course à pied (coucou les triathlètes). En plus de ce mode, on trouve aussi l’intégration d’itinéraires, qui peuvent être importés au format GPX vers l’application Samsung Health.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Samsung Galaxy Watch Ultra propose, même avec des paramètres particulièrement énergivores, une autonomie de plus de deux jours. Il existe d’autres montres de sport plus endurantes, certes, mais le modèle de Samsung s’en sort mieux que la plupart des montres Wear OS. Pour une recharge complète (de 0 % à 100 %), qui s’opère avec le protocole WPC Faster Wireless Charging et un chargeur filaire magnétique avec prise USB-C fourni, il faudra patienter un peu plus de 2 heures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch Ultra.

