Les Galaxy Buds Live sont là : Samsung coupe enfin les bruits ambiants

À l’occasion de sa conférence Galaxy Unpacked, Samsung n’a pas présenté que les nouveaux Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Le constructeur coréen a également levé le voile sur ses nouveaux écouteurs true wireless, les premiers à réduction de bruit active, les Samsung Galaxy Buds Live.

Longtemps pressentis sous le nom de Galaxy Beans, pour leur format original en forme de haricots, les Samsung Galaxy Buds Live succèdent ainsi aux Galaxy Buds et Galaxy Buds Plus du constructeur. Néanmoins, ils profitent d’un design bien différent puisqu’il ne s’agit pas d’écouteurs intra-auriculaires. En fait, les écouteurs sont censés se poser dans la conque de l’oreille et reposer sur l’antitragus. Un format qui devrait leur permettre d’être moins encombrants que leurs prédécesseurs. Les écouteurs sont accompagnés d’un boîtier de recharge là aussi plus compact que celui des Galaxy Buds Plus.

L’arrivée d’une réduction active du bruit

Outre leur format original, la plus grande nouveauté de ces Galaxy Buds Live vient en fait de leur réduction de bruit active. Alors que la fonctionnalité était déjà attendue, en vain, sur les Galaxy Buds plus, c’est donc avec les Buds Live que Samsung va enfin se lancer dans cette technologie, venant ainsi concurrencer directement les Sony WF-1000XM3 et les Apple AirPods Pro. Samsung avait bien lancé des écouteurs de ce type en début d’année, mais c’était alors sous la marque AKG, rachetée par le coréen en 2016, avec les N400.

C’est justement avec AKG que Samsung a travaillé pour ses Galaxy Buds Live. Le constructeur coréen a en effet intégré des transducteurs de 12 mm signés de sa filiale dans ses écouteurs. En plus de ces haut-parleurs, Samsung a également intégré un conduit spécialement conçu pour les basses. Les Galaxy Buds Live sont également équipés de trois microphones pour les appels vocaux et la réduction de bruit.

Pour contrôler la musique, les Galaxy Buds Live sont dotés de surfaces tactiles. De quoi permettre de paramétrer certains contrôles lorsqu’on maintient son doigt appuyé sur l’écouteur, par exemple pour annuler la réduction de bruit. On peut ainsi définir des contrôles pour un appui simple, deux appuis, trois appuis ou un appui prolongé.

Du côté de l’autonomie, Samsung annonce que ses Galaxy Buds Live pourront fonctionner pendant 6 heures avec réduction de bruit activée grâce à leur batterie de 60 mAh. Le boîtier de recharge permet quant à lui d’offrir 15 heures supplémentaires avec son accumulateur de 472 mAh pour un total de 21 heures d’autonomie. Le boîtier de recharge est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi.

Concernant les fonctionnalités, outre la réduction de bruit active, Samsung propose également une fonction ambiant mode pour entendre les sons extérieurs, mais également une détection automatique d’utilisation. Pour le Bluetooth, c’est la norme 5.0 qui a été adoptée par Samsung, en plus des codecs SBC et AAC.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy Buds Live

Les Samsung Galaxy Buds Live seront disponibles en trois coloris — bronze, noir et blanc — à partir du 21 août prochain. Ils seront proposés au tarif de 199 euros.