Une JBL Flip 5 et des Galaxy Buds Live offerts avec ce combo Galaxy S21 FE + forfait Sensation

Sorti au début de l'année, le Samsung Galaxy S21 FE vient de faire son entrée dans la rotation des smartphones compatibles avec les forfaits Sensation dotés de l’Avantage Smartphone proposés par Bouygues. L’occasion de l’obtenir à 29,90 euros (+8 €/mois) seulement avec de nombreux cadeaux !

Dernière entrée en date de la gamme S21, le Samsung Galaxy S21 FE se présente comme le digne successeur du Galaxy S20 FE, tout en reprenant dans les grandes largeurs les forces de ses grands frères de la gamme S21. Outre ses améliorations principalement côté design et performances, il bénéficie surtout d’un prix plus accessible.

Désormais intégré au roster des téléphones proposés avec les forfaits Sensation avec Avantage Smartphone, le Galaxy S21 FE est actuellement facturé 99,90 euros (+8 €/mois) si vous souscrivez pendant deux ans au forfait Sensation 5G 150 Go proposé par Bouygues Telecom. Néanmoins, une réduction immédiate de 70 euros permet de faire baisser la note à 29,90 euros (+8 €/mois).

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que l’opérateur vous offre en ce moment un bonus de reprise supplémentaire de 50 euros à valoir sur la reprise de votre ancien terminal, ainsi que deux cadeaux : une enceinte JBL Flip 5 et une ODR de 149,99 euros à valoir sur l’achat d’une paire de Galaxy Buds Live.

Design, performances, photo : quels sont les atouts du Galaxy S21 FE ?

Pour la Fan Edition du Galaxy S21, Samsung a décidé de revoir radicalement son design en choisissant la légèreté et la finesse comme axe de travail. Le constructeur a ainsi laissé de côté le châssis en aluminium des autres modèles de la gamme et a doté son Galaxy S21 FE d’une coque plastique assez élégante et de bonne qualité se déclinant en quatre coloris (graphite, blanc, olive et lavande).

La silhouette globale du téléphone a aussi été revue et corrigée pour gagner en finesse. Son bloc photo en particulier a été modifié pour mieux s’intégrer au profil et éviter qu’il ne saille trop. En résulte un smartphone avec moins de 8 mm d’épaisseur et qui embarque pourtant une jolie dalle de 6,4 pouces, assurant une excellente prise en main et un confort d’utilisation certain. Certification IP68 (pour l’étanchéité complète à l’eau) et revêtement Gorilla Glass Victus viennent pour leur part assurer la robustesse de l’ensemble.

La dalle ici installée par Samsung est d’ailleurs l’un des points forts du Galaxy S21 FE. Dotée d’une définition de 2400 par 1080 pixels (Full HD+), elle bénéficie surtout d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ajoutez à cela un Snapdragon 888 et 6 Go de RAM et vous obtenez une expérience utilisateur fluide, sans anicroche, et ce, quelle que soit l’utilisation que vous en ferez.

Samsung a aussi très largement travaillé sur l’autonomie de son Galaxy S21 FE en le dotant d’une batterie 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25 W en filaire et 15 W sans fil. De quoi profiter de votre appareil des heures durant sans vous inquiéter de tomber en panne.

Côté photo enfin, sachez que cet appareil jouit d’un excellent attirail. En façade, le capteur selfie fait des merveilles avec ses 32 mégapixels, tandis qu’à l’arrière, le bloc photo arbore un triple capteur d’excellente facture. Le capteur principal, le grand-angle et le zoom optique installés permettent de profiter d’une large variété de modes photos et vidéos tout à fait satisfaisants, comme nous l’avons indiqué dans notre test réalisé en janvier dernier.

Une JBL Flip 5 et une paire de Galaxy Buds Live offertes pour l’achat d’un Galaxy S21 FE

En ce moment, Bouygues a décidé de vous gâter en vous proposant deux cadeaux si vous vous laissez tenter par l’achat d’un Galaxy S21 FE. Le premier d’entre eux n’est autre qu’une enceinte Bluetooth JBL Flip 5. Reprenant le design cylindrique classique de la marque, la Flip 5 est capable de diffuser un son multidirectionnel. Compatible Bluetooth multipoint (pour gérer la connexion à plusieurs appareils simultanément), elle dispose aussi d’une jolie autonomie avec pratiquement 12 heures.

Dernier avantage et non des moindres : la JBL Flip 5 est très résistante. Sa conception robuste et la certification IPX7 font qu’elle résiste aisément à l’eau (30 minutes dans un mètre d’eau), à la poussière ou au sable, tandis que ses renforts en caoutchouc lui permettent de résister aux chutes avec brio. De quoi en faire la partenaire idéale de vos soirées estivales. Pour obtenir ce cadeau, rien de plus simple puisqu’il vous suffit de remplir le coupon disponible à cette adresse.

Le second cadeau que vous réserve Bouygues se présente sous la forme d’une offre de remboursement à valoir sur une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live. Si vous décidez d’acquérir ces écouteurs à réduction de bruit active en même temps que votre Galaxy S21 FE, il vous suffira de remplir le formulaire ad hoc pour obtenir un remboursement de 149,99 euros quelques jours après. Une bonne manière de compléter votre panoplie à moindre coût.

Quels sont les avantages du forfait Sensation 5G 150 Go avec Avantage Smartphone ?

En optant pour un forfait Sensation de Bouygues, vous bénéficiez de prestations premium parmi les meilleures du marché. L’opérateur bénéficie d’une très large couverture réseau (99 % de la population et 93 % du territoire selon l’ARCEP) et propose des forfaits très généreux en data comme c’est le cas ici, avec une enveloppe culminant à 150 Go.

Afin de vous proposer le Galaxy S21 FE au meilleur prix, Bouygues l’a associé à son forfait Sensation 5G 150 Go qui embarque une jolie enveloppe de data à un prix raisonnable.

Le forfait Sensation 5G 150 Go en résumé :

150 Go de données mobile en 4G et 5G, dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

deuxième carte SIM internet offerte.

En sus de ces prestations, le forfait Sensation 5G 150 Go proposé par Bouygues dispose d’un autre atout : l’Avantage Smartphone. Ce dernier vous permet, dès la souscription, d’obtenir de nombreux avantages liés à votre terminal. Et le premier est de taille, puisqu’il s’agit ni plus ni moins que d’une réduction immédiate à valoir sur l’achat de votre smartphone, en l’occurrence, le Galaxy S21 FE. Avec cet avantage, vous bénéficierez d’une ODR et d’un bonus de reprise qui font tomber le prix à 29,90 euros (+8 €/mois). À cela vient s’ajouter le prêt d’un mobile en cas de souci (casse, vol, panne ou perte), ainsi qu’une réduction de 30 % sur les frais de réparation de votre terminal si vous passez par WeFix, le partenaire Bouygues.

Pour bénéficier du Galaxy S21 FE au meilleur prix et obtenir votre JBL Flip 5 gratuitement, il vous suffit de souscrire pendant deux ans au forfait Sensation 5G 150 Go proposé par Bouygues. Ce dernier est facturé 33,99 euros par mois la première année, puis 48,99 euros par mois la seconde. Et si vous êtes déjà client box chez l’opérateur, bonne nouvelle puisque vous pourrez bénéficier d’une remise mensuelle de 6 euros permettant de faire descendre la facture à 27,99 euros les douze premiers mois, puis 42,99 euros les douze mois suivants.