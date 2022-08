Les Samsung Galaxy Buds Live se négocient maintenant à moins de 50 €

Les Samsung Galaxy Buds Live ont déjà deux ans, mais ces écouteurs sans fil à réduction de bruit active de la marque sont encore aujourd'hui de bons produits, surtout que leur rapport qualité-prix est désormais plus que correct puisque grâce puisqu'on peut les trouver à seulement 47 euros sur Amazon.

Si Samsung a été l’une des premières marques à proposer des écouteurs true wireless, la firme coréenne a tout de même eu un petit retard en ce qui concerne la réduction de bruit active. C’est en 2020, avec les Galaxy Buds Live, qu’elle s’est mise à jour. Si ces modèles ne sont pas dénués de quelques défauts, ils restent encore aujourd’hui une bonne référence petit budget pour celles et ceux qui souhaitent acheter des écouteurs simples. En ce moment, les Galaxy Buds Live sont même encore moins chers grâce à une promotion doublée d’une ODR.

Les points essentiels des Samsung Galaxy Buds Live

Des écouteurs confortables

Compatibles avec la charge rapide et sans fil

Une autonomie de 30 heures environ avec le boîtier

Au lieu de 199 euros au lancement, mais maintenant vendus à moins de 100 euros, les Samsung Galaxy Buds Live sont aujourd'hui disponibles à seulement 47 euros sur Amazon grâce à une ODR valable jusqu'au 30 septembre 2022.

Le confort du fameux design « haricot »

On ne présente plus ce fameux format sur lequel Samsung a misé plus d’une fois. Les Galaxy Buds Live adoptent donc un design « haricot », qui n’est pas intra-auriculaire, mais « open-fit », ce qui signifie que les écouteurs ne sont pas dotés d’embouts intra-auriculaires en silicone, mais qu’ils viennent se poser à l’entrée du conduit auditif. Si ce format haricot peut être un peu déstabilisant au premier abord, il se révèle en réalité plutôt confortable et s’adapte bien à l’anatomie des oreilles. Surtout, ce choix de design a pour avantage de ne pas trop porter le poids des écouteurs sur l’extérieur, comme c’est parfois le cas. Un très bon point pour celles et ceux qui comptent les utiliser durant leur footing, puisqu’ils resteront bien accrochés aux oreilles.

Des basses bien profondes

En revanche, le format open-fit ne permet pas de profiter d’une bonne isolation passive, qui est cruciale pour les écouteurs à réduction de bruit active, une technologie pourtant incluse dans les Galaxy Buds Live. Alors, cette réduction de bruit est plutôt anecdotique, et le système logiciel ne suffira pas pour gommer efficacement les bruits environnants. Heureusement, la marque s’est rattrapée depuis sur ses modèles les plus récents.

On se consolera tout de même avec la qualité sonore délivrée par les Buds Live, qui est signée AKG, soit l’assurance de profiter de basses bien profondes. Vous pourrez également personnaliser le son selon vos goûts grâce à six modes différents via l’application dédiée : normal, ampli, basses, léger, dynamique, clair et aigu.

Enfin, concernant l’autonomie, les Samsung Galaxy Buds Live promettent une durée d’utilisation de plus de 7h30 avec le volume au maximum et la réduction de bruit activée, soit un très bon résultat pour des écouteurs true wireless. Avec le boîtier, ce chiffre monte à environ 30 heures avec 3 recharges complètes supplémentaires. La recharge complète des écouteurs dans le boîtier prendra, quant à elle, une heure et demie. La charge par induction sera également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n'hésitez pas à lire notre test des Samsung Galaxy Buds Live.

