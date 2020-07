Le Galaxy Z Flip 5G fuite dans une vidéo

Après les Galaxy Note20 et Note20 Ultra, c'est au tour du Galaxy Z Flip 5G de fuiter sur la toile, bien en amont de la présentation organisée le 5 août prochain par Samsung. On y découvre un appareil qui ressemble comme deux gouttes d'eau ou presque à son aîné.

Le Galaxy Z Flip 5G se fait un peu plus réalité jour après jour. La rumeur l’annonce pour le 5 août prochain et la présentation Galaxy Unpacked organisée par Samsung pour dévoiler la prochaine gamme Note20.

Dans une vidéo publiée par Max Weinbach sur Twitter, et qui s’apparente à une vidéo de promotion récupérée en amont, on peut constater que le prochain smartphone pliable du sud-coréen ressemble comme un frère siamois à son prédécesseur sorti mi-février. La 5G en plus.

Le membre de XDA-Developers donne aussi davantage d’informations sur ce futur produit qui disposera, lui, d’un coloris « Mystic Bronze » comme le Note 20 Ultra a priori. Le Galaxy Z Flip avait été sorti en Mirror Purple, Mirror Black et Mirror Gold.

Il confirme que le Galaxy Z Flip 5G sera propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, comme les futurs smartphones gaming ROG Phone 3 d’Asus et Legion de Lenovo. Le Galaxy Z Flip initialement comptait sur le Snapdragon 855 Plus.

So for the Z Flip 5G, the ONLY part that changes is the SoC. It's the Snapdragon 865+. The cameras stay the same at 12MP and 12MP. Same sensors too. Display is the same. Software is One UI 2.5 which is mostly unchanged. Hole is the same size. Battery is the same size.

