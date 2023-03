Android 14 et One UI 6.0 : la liste des Samsung Galaxy qui resteront sans mise à jour en 2023

Les appareils Samsung bénéficient de quatre mises à jour majeures. Cependant, certains smartphones et tablettes anciens, mais très appréciés, ne seront pas concernés par cette politique.

Vous vous dites certainement : je suis encore sur Android 12, pourquoi ils nous parlent d’Android 14 ? Car Android 14 existe déjà, la prochaine monture du système d’exploitation de Google sera déployé en 2023 avec un planning probablement sans grande surprise.

Samsung s’engage à fournir quatre mises à jour logicielles majeures pour de nombreux appareils, après leur sortie. Toutefois, cette politique de mise à jour n’est appliquée que depuis 2021, ce qui va laisser sur le carreau plusieurs modèles dès cette année.

Le Galaxy S20 et d’autres modèles ne bénéficieront donc pas d’Android 14

Les mises à jour logicielles sont un élément clé de différenciation, et c’est ce qui peut vous encourager à rester fidèle à une marque plus qu’à une autre. Ces dernières années, Samsung s’est engagé à fournir trois, puis quatre mises à jour majeures pour la plupart de ses modèles milieu et haut de gamme, ajustant régulièrement ses politiques.

Les appareils de la série Galaxy S21, la gamme Galaxy A33, A53, A73 et les modèles suivants, ainsi que les smartphones pliables Z Fold 3 et Z Flip 3 et les tablettes Tab S8 bénéficient de ces garanties de mise à jour étendues.

En revanche, cela signifie aussi que certains appareils Galaxy, encore très populaires, seront privés de nouvelles versions logicielles cette année. Samsung prévoit de lancer Android 14 et One UI 6.0 d’ici à la fin de l’année, mais selon SamMobile, Android 13 avec One UI 5 restera la dernière mise à jour majeure pour les téléphones et tablettes Galaxy suivants, qui ne recevront pas Android 14 et One UI 6 :

Bien entendu, la fin des mises à jour logicielles ne signifie pas que les appareils Samsung deviendront obsolètes. En effet, Samsung continuera de fournir des mises à jour de sécurité, d’abord trimestrielles, puis semestrielles.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).