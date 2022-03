Samsung Galaxy A73 officialisé : un capteur de très haute définition pour un smartphone grand format

Samsung a présenté son nouveau Galaxy A73, un smartphone doté d'un écran Oled 120 Hz, mais aussi d'un capteur photo principal de 108 mégapixels.

Ce jeudi, à l’occasion de son événement dédié, Samsung a dévoilé officiellement deux de ses nouveaux smartphones milieu de gamme, les Galaxy A33 et Galaxy A53, que nous avons déjà pu prendre en main. Mais il ne s’agissait pas des seuls smartphones présentés par Samsung ce jeudi. Le constructeur coréen a également levé le voile, plus discrètement, sur un smartphone un peu plus haut de gamme, le Samsung Galaxy A73.

Comme le rapporte le site Android Authority, Samsung a également annoncé ce jeudi le successeur du Galaxy A72. Comme pour la génération précédente, on a donc affaire ici à un Galaxy A73 doté d’un écran plus large que le Galaxy A53. Il profite ainsi d’un écran Oled 120 Hz de 6,7 pouces affichant une définition Full HD+. Côté processeur, Samsung n’a pas précisé quelle était la puce proposée sur l’appareil, mais il devrait s’agir du même Exynos 1280 que sur le Galaxy A53.

On va également retrouver 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage extensible par carte microSD. Pour la batterie, le Samsung Galaxy A73 embarque un accumulateur logiquement plus conséquent que son petit frère avec une capacité de 5000 mAh compatible avec la charge 25 W.

Un capteur photo de 108 mégapixels

La photo n’a pas été mise de côté sur ce Samsung Galaxy A73. La firme coréenne a ainsi intégré un capteur de très haute définition avec 108 mégapixels associé à un stabilisateur optique pour l’appareil grand-angle. Il profite en outre d’un capteur de 5 mégapixels pour évaluer la profondeur de champ en mode portrait. L’ultra grand-angle est également de mise avec un capteur de 12 mégapixels, tout comme un objectif macro associé à un capteur de 5 mégapixels. Samsung ne propose cependant pas de téléobjectif sur son Galaxy A73. Enfin, c’est un capteur de 32 mégapixels qui a été intégré dans le poinçon en haut de l’écran pour les selfies.

Pour l’heure, Samsung n’a pas communiqué sur le prix ou la date de lancement de son nouveau Galaxy A73. Pour rappel, l’an dernier, le constructeur avait lancé son prédécesseur, le Samsung Galaxy A72, au milieu du mois de mars, à partir de 479 euros.

