Samsung confirme son évènement « géniAl » de jeudi

Samsung s'apprête à présenter de nouveaux smartphones de la gamme Galaxy A cette semaine. Une an jour pour jour après l'annonce de ses représentants les plus intéressants.

Mise à jour du 14 mars : Samsung a confirmé en envoyant son invitation à la presse internationale. L’évènement aura donc lieu le 17 mars à 16 heures, heure de Paris, et retransmis sur samsung.com.

Article original :

Samsung a dévoilé en février ses fleurons pour l’année, les Galaxy S22. Mais ne nous leurrons pas, il s’agit là de téléphones à un certain prix et si Samsung est toujours le numéro un mondial en nombre d’unités vendues, c’est grâce à ses smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Il est donc plutôt excitant d’apprendre la tenue d’un nouvel évènement cette semaine pour présenter des appareils de la gamme Galaxy A.

Le célèbre leaker evleaks a dévoilé une invitation virtuelle émanant du constructeur sud-coréen. Celle-ci met l’accent sur la lettre A, promettant quelque chose de « Awesome » (« génial » en français).

Ce carton virtuel ne laisse aucune place au doute : il s’agit d’un évènement concernant la gamme Galaxy A et il aura lieu le jeudi 17 mars 2022. Un an jour pour jour donc après l’annonce officielle des Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A72.

Samsung de son côté, n’a rien confirmé pour le moment, mais au vu de la proximité de la date, cela ne devrait plus tarder…

À quoi peut-on s’attendre ?

Sans surprise, on peut espérer lors de cet évènement la présentation des Galaxy A53 et A73. OnLeaks avait déjà publié le design du premier comme du second, laissant apparaître très peu de changements esthétiques. On peut donc s’attendre à des améliorations internes, notamment au niveau de la puce, mais aussi de la qualité des capteurs photo. En revanche, pour ce qui est de la vitesse de charge, elle semble toujours en deçà de ce que l’on peut attendre d’un appareil dans cette tranche de prix en 2022.

Pour le moment, ce ne sont néanmoins que des fuites et des rumeurs qui restent à confirmer. Mais bonne nouvelle : il ne reste plus longtemps à attendre pour savoir réellement de quel bois sont faits ces nouveaux téléphones.

