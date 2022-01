Samsung : le Galaxy A53 arrive bientôt… avec une recharge mollassonne

Certifié en Chine par la CCC, le Samsung Galaxy A53 est sur sa rampe de lancement. Cette certification chinoise nous apprend néanmoins que l'appareil se contentera vraisemblablement d'une recharge mollassonne, circonscrite à un chargeur de 15 W.

On en sait un peu plus sur l’un des futurs best-sellers de Samsung, et ce n’est pas tout à fait réjouissant. Récemment certifié par la CCC (l’organe de certification pour le marché chinois), le Galaxy A53 serait limité à une recharge plutôt lente. D’après les données de la CCC, l’appareil se contenterait d’un chargeur 15W, soit le même que celui fourni l’an passé sur les Galaxy A52.

Comme le rappelle GSMArena, les Galaxy A52, A52 5G et A52s 5G étaient en effet livrés avec un bloc 15W, mais supportaient la recharge rapide 25W. Il en ira logiquement de même avec le Galaxy A53 cette année. En d’autres termes, la recharge offerte par défaut sera lente, mais il sera toujours possible d’aller plus vite en passant par un chargeur plus puissant… vendu séparément.

Le service minimal côté alimentation ?

Si la chose se confirme, Samsung restera donc un cran derrière la concurrence en s’obstinant à fournir un modeste chargeur 15W avec son smartphone milieu de gamme, attendu en France aux environs de 350-400 euros. Pour à peine plus cher, le OnePlus Nord 2 dispose par exemple d’une technologie de charge rapide 65W permettant de faire le plein en 30 minutes sur secteur environ. Dans une moindre mesure, le Xiaomi Poco F3 est pour sa part livré avec un chargeur de 33W suffisant pour regagner un peu plus de 50% d’autonomie en une demi-heure.

Le Galaxy A53, dont le design devrait rester peu ou prou le même que pour son prédécesseur, demeure cela dit assez mystérieux. On sait pour l’instant qu’il sera compatible 5G, qu’il fera vraisemblablement l’impasse sur une prise jack, et qu’il embarquerait un capteur photo principal de 64 Mpx ainsi qu’un écran Full HD AMOLED 120 Hz. On devrait enfin y trouver un processeur Exynos 1200 couplé à au moins 6 Go de RAM, et un lecteur d’empreintes logé sous l’écran.

