Samsung Galaxy A53 : un look quasi inchangé… mais sans prise jack

OnLeaks et le site Digit partagent les premiers rendus du futur Samsung Galaxy A53 dont le design serait quasi identique à celui de son prédécesseur. Toutefois, la prise jack 3,5 mm ne serait plus de la partie.

Ctrl+C. Ctrl+V. Voici l’impression que donne le futur Samsung Galaxy A53 dont les premiers rendus de bonne qualité ont été publié par le célèbre leaker OnLeaks. D’après les images en question, le smartphone devrait largement s’inspirer de ses prédécesseurs, les Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A52s 5G.

Le quadruple module photo notamment paraît identique à l’arrière de l’appareil. OnLeaks et le site partenaire Digit précisent toutefois que la protubérance du bloc a été affinée pour donner l’impression que c’est une prolongation du reste de la surface.

On retrouve aussi un écran plat percé d’une bulle centrée sur la face avant.

Pas de prise jack

Ainsi, au premier abord, la grosse différence du Galaxy A53 ne saute pas aux yeux. Pourtant, sur ce modèle, Samsung aurait retiré la prise jack 3,5 mm et « vous devrez désormais utiliser un connecteur Type-C ou des écouteurs sans fils », écrivent OnLeaks et Digit. Ce sort était pourtant réservé aux modèles les plus haut de gamme de la marque sud-coréenne.

Concernant les dimensions, il faut s’attendre à une épaisseur de 8,14 mm, mais comptez 9,73 mm en prenant en compte le module photo.

Que des modèles 5G

Il se murmure aussi que le capteur principal profiterait d’une définition de 64 mégapixels et que l’écran jouirait d’un mode 120 Hz. Pas vraiment de surprise de ce côté-là.

Enfin, tous les Galaxy A53 devraient être compatibles avec la 5G. Samsung ne prévoirait donc pas de version fonctionnant uniquement en 4G.

