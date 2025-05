Ninebot : sa nouvelle trottinette électrique s’affiche à prix réduit durant les French Days

La Ninebot F3 E est une trottinette électrique de milieu de gamme très prometteuse qui a débarqué sur le marché il y a quelques jours. Malgré cette sortie récente, elle affiche déjà un prix réduit chez Boulanger : pendant les French Days, on la trouve en effet à 549 euros au lieu de 599 euros.

Ce ne sont pas deux, ni trois, mais bien quatre nouvelles trottinettes électriques que Segway-Ninebot a dévoilées lors du CES de janvier dernier. Parmi elles, figurent notamment l’excellente Max G3, la F3 Pro E ou encore la plus modeste F3 E, laquelle nous intéresse pourtant davantage aujourd’hui. Ce tout récent modèle propose en effet un rapport qualité-prix alléchant, qui s’améliore encore plus pendant les French Days grâce à une réduction de 50 euros.

Les points essentiels de la Ninebot F3 E

Une double suspension rassurante

Un écran bien lisible

Une puissance de 1 000 W en pic

Lancée à 599 euros, la trottinette électrique Ninebot F3 E est en ce moment affichée à 549 euros chez Boulanger.

Une Ninebot F3 E qui ne craint pas les pavés

La trottinette sans prise de tête Avec augment vous profitez d’une trottinette puissante sans le stress des pannes grâce au service de remplacement express gratuit inclus dans votre abonnement.

Pour sa nouvelle trottinette électrique F3 E, Ninebot s’est inspirée du design de sa G3 avec ce coloris gris clair-noir et ses inserts rouges qui lui permettent de se différencier de la concurrence. Le guidon, similaire à celui de la version Pro, est doté de poignées au revêtement soigné, avec des clignotants bien utiles aux extrémités. Au centre, c’est un écran à l’affichage moderne qui prend place ; il vous aide à surveiller votre vitesse, l’autonomie restante et peut même afficher des notifications d’appel. À noter aussi que l’application Segway, qui offre de multiples réglages, est compatible avec Apple Find My.

La trottinette est par ailleurs certifiée IPX6, et peut donc résister aux éclaboussures. Son poids est de son côté assez maîtrisé, avec 18,6 kg sur la balance, mais cela reste assez lourd pour les déplacements intermodaux. La conduite devrait tout de même être bien agréable et confortable, notamment grâce à son deck bien large, mais aussi avec sa double suspension. La trottinette embarque plus précisément une fourche avant hydraulique, que l’on trouvait déjà sur la Max G2 E, et deux bras oscillants à l’arrière. De quoi absorber les irrégularités de la route et amortir les petits chocs des surfaces pavées. On peut aussi compter sur des roues de 10 pouces, avec pneus tubeless, qui gomment efficacement les vibrations.

Une belle puissance pour les pentes

Sous le capot de la Ninebot F3 E, on trouve un moteur de 450 W en nominal, donc le pic s’établit à 1 000 W (contre 1 200 W pour la F3 Pro E). Une puissance qui lui permet de gravir des pentes de 20 % sans problème. Dans l’ensemble, cette trottinette électrique est tout à fait adaptée à des trajets courts urbains. Avant que vous ne montiez dessus, sachez qu’elle pourra se déverrouiller automatiquement lorsque vous serez à proximité, et ce, grâce à la fonctionnalité Segway AirLock. Vous pourrez d’ailleurs personnaliser la distance de déverrouillage directement sur l’application.

Enfin, côté autonomie, la F3 E renferme une batterie de 477 Wh qui assure en théorie 50 km d’autonomie à 25 km/h et même 70 km à 15 km/h avec une charge de 75 kg et sous 25°C. Vous l’aurez compris : l’autonomie dépendra de la météo, du poids de l’utilisateur, de la vitesse ou encore de l’état de la route. La recharge est de son côté assez lente puisqu’elle est promise en 8 heures. Notez cependant qu’une batterie optionnelle de 413 Wh devrait être vendue par la marque au cours du troisième trimestre de cette année.

