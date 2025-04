Darty baisse déjà le prix de la Ninebot F3 Pro E, la nouvelle référence milieu de gamme des trottinettes électriques

La Segway Ninebot F3 Pro E est la nouvelle trottinette électrique milieu de gamme de la marque. Présentée lors du dernier CES et disponible depuis peu, elle s’affiche déjà à 599,99 euros sur Darty, au lieu de 649,99 euros.

Avec ce modèle F3 Pro E, Ninebot revoit sa copie et fait évoluer la formule de la F2 Pro E tout en s’inspirant de l’excellente Max G3 E. Nous avons pu la tester en conditions réelles et les premiers retours sont plus que prometteurs. Comme elle vient de sortir, on pourrait penser que son prix de 649,99 euros ne soit pas près de bouger. Mais c’est sans compter Darty qui se permet une petite réduction de 50 euros pour fêter son lancement.

Les points forts de la Segway Ninebot F3 Pro E

La vivacité des accélérations

L’écran est bien lisible et l’affichage est complet

Un très bon système de freinage

La Segway Ninebot F3 E est lancée depuis peu à 649,99 euros. C’est pour ça qu’il vaut mieux passer chez Darty pour l’avoir à 599,99 euros.

Une trottinette électrique qui sait évoluer avec son temps

La Segway Ninebot F3 Pro E a fait un peu évoluer son design, qui s’inspire des modèles haut de gamme de la marque. Vous retrouvez un cadre gris clair et noir, des inserts rouges et un deck large et robuste. Le guidon se distingue par ses poignées au toucher agréable, ses clignotants intégrés et un écran central bien pensé. Il est lisible par tous les temps, permet un accès rapide aux principales données de conduite, et l’application mobile Segway propose des réglages précis (freinage, éclairage, démarrage, etc.) en plus d’être compatible Apple Find My.

La F3 Pro E intègre une suspension à double amortisseur. À l’avant, une fourche hydraulique dérivée de celle de la Max G2 E ; à l’arrière, deux bras oscillants pour soulager les vibrations. Les pneus larges de 10 pouces renforcent la stabilité et assurent un bon grip sur l’asphalte. Ce qui offre une conduite souple et précise, même si l’amortissement reste perfectible sur les chaussées très dégradées. Le tout reste facile à manier avec un poids contenu de 18,6 kg, nettement plus léger qu’un modèle Max G3.

La Segway Ninebot F3 Pro, un modèle équilibré

Sous le capot, la F3 Pro E embarque un moteur de 550 W en nominal et 1 200 W en pic, pour une accélération vive jusqu’à 25 km/h. D’après notre prise en main, le comportement reste dynamique même sans mode “Boost” spécifique, avec une réactivité convaincante sur terrain plat. En montée, la puissance montre ses limites face à des modèles plus musclés comme la G3, mais reste largement suffisante pour les trajets urbains.

Le système de freinage combine deux disques (avant et arrière) à un freinage électronique. Le dosage est bien calibré, sans à-coups, ni blocage intempestif. L’autonomie est assurée par une batterie de 477 Wh. Bien sûr, elle peut varier en fonction de plusieurs facteurs, comme la nature de la route ou le mode de conduite choisi. Comptez sur environ 33 km en usage mixte, alors que la marque promet jusqu’à 70 km à 15 km/h.

En attendant notre test, vous pouvez découvrir notre aperçu de la Segway Ninebot F3 Pro E dans notre article prise en main.

