Comment télécharger un e-book sur une liseuse ?

Vous voilà heureux : vous venez d’acheter un e-book en ligne, et vous n’attendez qu’une chose : pouvoir le lire sur votre liseuse. Un problème néanmoins : vous ne savez pas comment transférer votre e-book depuis votre ordinateur sur votre liseuse. Pas de panique, on prend les choses en main.

La méthode à employer pour transférer des bouquins nouvellement achetés via une librairie en ligne vers une liseuse est finalement assez simple à suivre. Encore faut-il avoir déjà eu une liseuse entre les mains. Alors ici, on revient sur les diverses étapes à suivre pour faire passer son livre numérique d’une plateforme à une autre, car avouons-le : lire un livre sur un PC, ce n’est pas l’activité la plus attrayante qui soit. Mais avant toute chose, abordons les diverses méthodes pour télécharger des e-books.

Il existe plusieurs moyens de télécharger des livres numériques, plus ou moins légaux (ici, nous n’aborderons évidemment que les moyens légaux). D’une part, les liseuses actuelles (qu’il s’agisse de Kobo, Kindle ou autre) permettent pour la plupart d’accéder directement à une boutique intégrée qui, moyennant la création d’un compte et de l’argent, permet d’accéder à tout un tas de livres différents. Néanmoins, ces boutiques ne possèdent pas toujours LE livre que vous recherchez absolument. Dans ce cas, il existe tout un tas de librairies en ligne (comme LaLibrairie.com) permettant d’accéder à un vaste catalogue d’e-books, dans lequel se trouvera peut-être la pépite que vous avez en tête.

Notez qu’il existe aussi divers logiciels dédiés qui permettent de télécharger des e-books et de gérer votre bibliothèque : c’est notamment une bonne solution si votre liseuse ne dispose pas de sa librairie dédiée. Dans le genre, on pense notamment à Adobe Digital Edition, qui permet à la fois d’acheter des e-books, mais aussi de les transférer vers une liseuse. Alors justement, comment fait-on ?

Connectez votre Kobo/Kindle ou tout autre type de liseuse à votre PC.

Sur la liseuse, acceptez de vous connecter à votre ordinateur pour gérer les fichiers.

Une nouvelle fenêtre de l’explorateur de fichiers (sous Windows) devrait alors apparaître.

Faites un clic droit dans un espace vide, puis choisissez “Nouveau” puis “Dossier”. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez, mais pour le bien de ce tutoriel, nous allons l’appeler “E-books”.

Dans ce dossier, vous pouvez choisir de créer des sous-dossiers supplémentaires (par type d’e-book, par série ou par auteur, par exemple)

C’est ici que vous pouvez transférer vos e-books : sélectionnez un e-book présent sur votre PC, puis faites-le glisser vers le dossier nouvellement créé dans votre liseuse.

Une fois le ou les fichiers transférés depuis votre ordinateur vers votre liseuse, vous pouvez ensuite déconnecter cette dernière et accéder à votre livre nouvellement installé depuis votre appareil portable.

Attention aux DRM !

Notez malgré tout qu’il existe des livres numériques qui sont protégés du piratage par une protection DRM. Ainsi, pour prendre un exemple, un e-book acheté sur Fnac.com nécessite le téléchargement du logiciel gratuit Adobe Digital Editions (il faudra d’ailleurs se créer un compte Adobe) pour télécharger le livre et ensuite le transférer vers un e-book. Cependant, les DRM ne sont pas automatiques : si l’e-book est libre, il est possible de le télécharger sous un format de livre numérique particulier (à savoir ePub, MOBI ou PDF – entre autres), puis d’utiliser le logiciel lié à l’ebook possédé pour le transférer vers la liseuse.

