Comment télécharger une saison complète de série sur Netflix ?

Après être longtemps resté une exclusivité Android, Netflix va enfin déployer son bouton permettant de télécharger toute une saison de série sur iOS. Voici comment l’utiliser.

Crédit : Netflix

Les binge-watcher du monde entier vont pouvoir se réjouir. Comme l’a remarqué le journal Hollywood Reporter, Netflix vient d’ajouter à son application iOS et iPadOS un petit bouton permettant de télécharger simplement une saison complète de votre série préférée sur la plateforme SVoD.

Disponible sur Android depuis quelque temps, cette fonctionnalité vient donc d’arriver sur iPhone et iPad. Plus besoin donc de télécharger péniblement tous les épisodes de Squid Games un à un. En quelques clics, vous pouvez encombrer la mémoire de votre téléphone et vous préparer à ces 6 h de train qui vous attendent.

Le fonctionnement de cet outil est exactement le même sur Android et iOS, vous pouvez donc suivre ce tuto, quel que soit l’appareil que vous avez.

Assurez-vous que votre application Netflix est à jour . La mise à jour venant d’arriver chez Apple, rendez-vous directement sur la page Netflix dans l’App Store pour vérifier que la dernière version du logiciel est bien installée.

. Ouvrez Netflix .

. Choisissez votre série .

. Sélectionnez la saison que vous voulez télécharger.

que vous voulez télécharger. Appuyez sur le bouton « Télécharger saison X » à côté du bouton « Partager ».

» à côté du bouton « Partager ». Patientez le temps que tous les épisodes se téléchargent.

La marche à suivre pour télécharger une saison complète de série sur Netflix // Crédit : Corentin Béchade pour Frandroid

Rien de bien sorcier donc, un simple petit bouton en plus permet de faciliter la vie des accros aux séries partout sur la planète.

Comme pour les téléchargements individuels, vous pourrez ensuite accéder à vos épisodes via la petite icône de téléchargement en haut à droite de l’interface principale ou dans l’onglet « Mon Netflix ».

Si vous souhaitez opter pour une qualité vidéo supérieure, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de l’application via l’onglet « Mon Netflix » ⇒ trois barres horizontales ⇒ « Paramètres de l’application ».

De là, vous pourrez choisir la qualité vidéo « supérieure », mais aussi spécifier si vous voulez utiliser ou non vos données mobiles et, sur les mobiles Android, où vous souhaitez conserver les épisodes en question (sur votre carte SD ou la mémoire interne de votre mobile).

Si vous ne savez pas par quoi commencez, Netflix a révélé en parallèle que les saisons 1 et de de Squid Games, One Piece ou Bridgerton faisaient tous partie des titres les plus téléchargés de la plateforme. Vous pouvez sinon consulter notre résumé des sorties du mois.

