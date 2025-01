Netflix cartonne et pour fêter ça l’entreprise va augmenter ses prix

Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, Netflix a annoncé qu’une nouvelle hausse des prix allait avoir lieu. La France est pour le moment épargnée, mais sans doute pas pour longtemps.

La programmation originale, ça coûte cher. En substance, c’est ce que Netflix a voulu faire passer comme message lors de la présentation de ses derniers résultats trimestriels. Alors que le service de streaming a engrangé 19 millions d’abonnés en plus sur la fin d’année 2024, les ambitions du géant du streaming ne s’arrêtent pas là et les prix de ses abonnements vont suivre la même tendance.

Pour aller plus loin

Prix Netflix : quel abonnement choisir en janvier 2025 ?

Comme l’a relevé le New York Times, toutes les formules d’abonnements vont bientôt augmenter leurs prix. D’abord aux États-Unis, au Canada, au Portugal et en Argentine, et sans doute ensuite dans le reste du monde.

Quelle augmentation ?

Généreux, Netflix a bien voulu donner le détail des augmentations qui vont arriver aux États-Unis :

L’abonnement « Standard avec pub » va passer de 6,99 $ à 7,99 $

L’abonnement « Standard » va passer de 15,49 $ à 17,99 $

L’abonnement « Premium » va passer de 22,99 $ à 24,99 $

Ces augmentations arriveront dans les pays concernés dès le prochain cycle de facturation. Si l’on ne sait pas exactement à quelle sauce sera mangé le reste du Vieux Continent, question tarif, il est possible de spéculer en se basant sur l’historique (désormais touffu) de l’augmentation des prix en France.

Le coût actuel des abonnements Netflix

En octobre 2023, les abonnements avaient augmenté de 2 à 3 $ aux États-Unis, ce qui s’était traduit par une augmentation de 2 € sur certaines formules en France. Cette nouvelle augmentation de 1 à 2,5 $ va donc sans doute faire gonfler les prix de 1 à 2 € chez nous. Sans doute que toutes les formules ne seront pas touchées pour répartir un peu l’effort sur tous les abonnés.

Et question programmation ?

Histoire de faire passer la pilule, Netflix a donné un aperçu de ce qui attend les internautes qui restent abonnés au service. En plus des nouveaux épisodes de Squid Games qui viennent d’arriver, la dernière saison de Stranger Things est aussi dans les tuyaux pour 2025, tout comme un nouvel opus de la saga « À couteaux tirés » avec Daniel Craig et le Frankenstein de Guillermo Del Toro.

Pour aller plus loin

Les sorties Netflix en janvier 2025 : l’année démarre fort avec ces pépites de l’animation japonaise et la saison 2 de Castlevania

La plateforme veut aussi continuer à se diversifier dans les contenus « annexes », comme les jeux ou les évènements sportifs. Une nouvelle option pour ajouter un membre supplémentaire à son abonnement « Standard avec pub » devrait aussi se montrer dans les semaines à venir. Si l’on en croit la trajectoire de Netflix jusque là, cela devrait suffire à garder les internautes captifs quelques mois de plus, voire à en recruter des nouveaux.