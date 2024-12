Les jeux offerts sur Prime Gaming et Luna en décembre 2024 : Amazon nous livre Death Stranding pour fêter la fin d’année

C’est déjà Noël pour les joueur Prime Gaming et Luna ! Amazon vient de dévoiler la liste des jeux offerts ce mois-ci, et si peu de jeux AAA sont à l’ordre du jour, on se réjouit d’avance de l’arrivée de Death Stranding Director’s Cut sur la plateforme de cloud gaming Luna !

Par rapport au mois de novembre, la liste de jeux offerts ce mois-ci sur Prime Gaming est moins étoffée puisqu’elle ne compte que 18 jeux. Elle promet toutefois un retour dans le temps avec Star Wars : Bounty Hunter, Tomb Raider : Underworld et Quake II. Et pour celles et ceux profitant du service Luna, vous aurez de nombreuses heures à passer devant la version director’s cut de Death Stranding.

Les jeux offerts sur Prime Gaming et Luna en décembre 2024

Death Stranding Director’s Cut (Disponible – Amazon Luna)

Dans un avenir proche, le monde est aux portes de la destruction à cause d’un cataclysme surnaturel appelé Death Stranding. Les survivants ont trouvé refuge dans des colonies souterraines tandis que les âmes des défunts rôdent dans le monde des vivants. Au milieu de ce chaos, Sam Porter Bridges, transporteur pour la société Bridges, a pour mission de relier toutes les colonies du pays entre elles grâce à un nouveau réseau de communication, et de sauver sa sœur Amélie, capturée par une organisation séparatiste opposée au pouvoir en place.

Score Metacritic : 86/100

Star Wars : Bounty Hunter (Disponible – GOG Code)

Version remasterisée du jeu sorti au début des années 2000. Ce jeu Star Wars se déroule entre les Épisodes I et II et nous fait incarner Jango Fett, l’un des chasseurs de primes les plus redoutables de la galaxie. Après une mission bien remplie, Jango Fett est contacté par un certain Tyrannus qui lui propose le contrat d’une vie : une somme énorme contre la tête de Komari Vosa, une Jedi qui s’est tournée vers le crime organisé.

Score Metacritic : 64/100

Overcooked ! 2 (Disponible – GOG Code)

Le jeu de coopération qui a brisé des amitiés et des couples. Dans chaque partie, des équipes jusqu’à quatre joueurs doivent préparer les commandes des clients dans des restaurants truffés de pièges : restaurant de sushi, montgolfières flottant au-dessus du vide, école de magie et même dans une autre galaxie !

Score Metacritic : 81/100

Mais aussi :

Disponible maintenant :

Tomb Raider : Underworld (GOG Code)

Call of Juarez : Gunslinger (GOG Code)

DREDGE (GOG Code)

5 décembre :

Quake II (GOG Code)

Disney/Pixar WALL-E (Amazon Games)

12 décembre :

Planet of Lana (GOG Code)

Hero’s Hour (GOG Code)

The Coma : Recut (GOG Code)

Electrician Simulator (Epic Games Store)

ReDrawn : The Painted Tower Collector’s Edition (Amazon Games)

19 décembre :

Nine Witches : Family Disruption (Amazon Games)

Predator : Hunting Grounds (Epic Games Store)

Aces of the Luftwaffe – Squadron Extended Edition (Amazon Games)

Simulakros (Amazon Games)

Christmas Fables : The Magic Snowflake Collector’s Edition (Legacy Games Code)

26 décembre :

The Town of Light (GOG Code)

Les autres jeux gratuits sur Amazon Luna

The Expanse : A Telltale Series Deluxe Edition

The Jackbox Naughty Pack

Endling : Extinction is Forever

Disney/Pixar Cars

Disney/Pixar WALL-E

El Hijo : A Wild West Tale

Split/Second

Are You Smarter than a 5th Grader ?

Chicken Police : Paint it RED !

Spitlings

Oddsparks : An Automation Adventure

Fallout 3 – Édition Jeu de l’Année

Fallout New Vegas : Édition Ultime

XDefiant

Fortnite

LEGO Fortnite

Rocket Racing

Fortnite Festival

Fortnite Battle Royale

Trackmania

