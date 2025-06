Coup dur pour les abonnés Prime Video, Amazon a doublé la durée des pubs

Amazon a opéré une augmentation significative de la durée des pubs sur Prime Video, confirmant sa nouvelle stratégie de rentabilité, et ne laissant qu’une seule issue aux spectateurs pour y échapper : mettre la main au portefeuille.

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Prime Video qui avaient déjà dû accepter de visionner un peu de publicité : la dose vient de sérieusement augmenter.

Amazon a discrètement mais significativement doublé la durée des publicités diffusées chaque heure sur sa plateforme de streaming.

Près de 6 minutes de pub par heure

La douche froide est bien réelle. Alors que les premières publicités, introduites l’an dernier, représentaient une interruption d’environ 2 à 3 minutes par heure de visionnage, ce chiffre a maintenant grimpé à près de 6 minutes de coupures publicitaires par heure.

Cette augmentation s’est faite sans annonce officielle de la part d’Amazon, rendant la pilule encore plus difficile à avaler pour certains utilisateurs. Néanmoins, Amazon avait évoqué cette direction l’année dernière.

Pour aller plus loin

Amazon Prime Video en juin 2025 : la franchise John Wick est à l’honneur avant la sortie de Ballerina

Comment se situe Prime Video face à la concurrence ?

Avec cette nouvelle cadence, où se place Amazon par rapport aux autres géants du streaming ?

Plateforme Temps moyen de publicité par heure (France, 2025) Prix Prime Video 6 minutes 6,99 euros Netflix 4 minutes 7,99 euros Disney+ 4 minutes (pas de pub sur profils enfants) 5,99 euros myCANAL 3 minutes 19,99 euros Max (ex-HBO Max) 3 minutes 5,99 euros

Amazon avait initiallement promis que la quantité de pubs serait limitée pour ne pas perdre ses utilisateurs. On parlait alors de 2 à 3 minutes de publicité par heure. Et c’est passé sans problème, dépassant les attentes d’Amazon. Dans une interview pour le Financial Times, Kelly Day, vice-présidente de Prime Video International avait même indiqué qu’Amazon continuerait sur cette lancée en 2025. On était prévenu au final.

Appâté par le gain substantiel, le GAFAM a donc continué sa progression en ajoutant des pubs plus interactives et en augmentant par petits paliers leur durée. En quelques mois, le temps de publicité a donc doublé comme le rapporte AdWeek, atteignant donc 6 minutes par heure. Prime Video a opéré l’une des augmentations les plus rapides et importantes du secteur. Une victoire peu reluisante.

On se rassure en comparant ce temps avec la télévision linéaire qui culmine à 13 minutes par heure.

La seule issue : payer plus cher

Pour Amazon, cette stratégie a un objectif clair : augmenter considérablement les revenus publicitaires pour investir davantage dans la production de contenus originaux et l’acquisition de droits sportifs.

Pour les spectateurs, l’équation est plus simple : accepter cette nouvelle dose de publicité ou passer à la caisse. En effet, la seule manière d’échapper à ces interruptions est de souscrire à l’option sans publicité, facturée en supplément de l’abonnement Prime. L’option coûte 1,99 euro et fait grimper la facture à 8,98 euros par mois.

Cette augmentation confirme la tendance de fond du marché du streaming : après avoir attiré les abonnés avec des prix bas, l’heure est à la rentabilité, et la publicité en est le levier principal.

Chaque matin, WhatsApp s’anime avec les dernières nouvelles tech. Rejoignez notre canal Frandroid pour ne rien manquer !