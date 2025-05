Cet écran PC gamer bien équipé (QHD, 170 Hz, 1 ms) chute sous les 170 € grâce aux French Days

Même avec un budget serré, il est possible de profiter d’un bon moniteur gaming qui promet des sessions de jeu bien fluides. La preuve avec le MSI G273CQ, proposé à 164,99 euros au lieu de 279,99 euros chez Cdiscount pendant les French Days.

Tous les écrans PC gamer promettant des parties nerveuses sans latence et bien fluides ne sont pas hors de prix. Il est en effet (et heureusement) possible de dénicher des références abordables qui permettent de jouer dans les meilleures conditions. Le MSI G273CQ, un écran incurvé rafraîchi à 170 Hz, fait justement partie des modèles présentant un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Et pendant les French Days, on le trouve à moins de 170 euros.

Les points forts du MSI G273CQ

Une dalle incurvée QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 170 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD Freesync Premium

Affiché à 279,99 euros sur le site officiel de la marque, l’écran PC gamer MSI G273CQ est aujourd’hui disponible en promotion à 164,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES129.

Une dalle incurvée pour un maximum d’immersion

Les gamers le savent : les dalles incurvées permettent de réellement se plonger dans l’action et de profiter d’un meilleur confort visuel. Avec sa courbure de 1500R, qui renforce la perception de la profondeur, le MSI G273CQ fait précisément partie de ces écrans PC gamer qui offrent une immersion accrue. Les amateurs de jeux de simulation réalistes devraient tout particulièrement apprécier ce format.

Ce moniteur, dont on peut d’ailleurs moduler l’inclinaison (mais pas la hauteur, ce qui est un peu regrettable), est par ailleurs doté d’une dalle VA de 27 pouces. Sa technologie d’affichage promet de bons contrastes, des couleurs plus vives et des angles de vision larges. Côté définition, c’est du QHD (2 560 x 1 440 pixels) qu’on obtient ; chaque image diffusée devrait donc être bien nette, contrastée et donc plus réaliste.

De la fluidité partout, tout le temps

L’un des meilleurs atouts du MSI G273CQ, c’est évidemment son taux de rafraîchissement qui pointe à 170 Hz. On a donc droit à une fluidité exemplaire lors de chaque combo. Les flous de mouvement et les lags ? Ils n’auront pas leur place ici. Autant dire que vous ne louperez aucun détail dans votre partie. Ajoutons à cela un temps de réponse de 1 ms seulement, grâce auquel les ralentissements seront grandement minimisés. Pour jouer dans les meilleures conditions, assurez-vous tout de même de posséder une carte graphique suffisamment puissante.

L’écran est par ailleurs compatible avec la technologie AMD Freesync Premium, qui se charge de minimiser les déchirures d’écran ou les saccades, grâce à une synchronisation du taux de rafraîchissement du moniteur avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique. Autrement, la marque souligne qu’il est possible de jouer en FHD@120Hz sur console. Et côté connectique, celle-ci est composée d’un Display Port 1.4, de deux ports HDMI 2.0 et d’une sortie audio.

Quel est le meilleur écran gaming de 2025 ?

