Ce laptop gaming avec son écran 15″ en 144 Hz, son Intel i7 et sa RTX 4050 est l’affaire en or des French Days

Envie de passer au gaming portable sans faire exploser le budget ? Pendant les French Days, Cdiscount dégaine une remise sur ce laptop Lenovo LOQ 15IAX9E qui coche les bonnes cases pour jouer en mobilité, sans plomber les finances. Une config solide, un tarif affûté : 714 euros contre 859 en temps normal avec l’aide d’un code promo.

Le Lenovo LOQ 15IAX9E mise sur l’essentiel : un processeur costaud, une carte graphique récente, un écran 144 Hz réactif et une fiche technique sans compromis pour les joueurs qui veulent du solide sans payer l’OS ou des fioritures logicielles. Un bon plan pour les power users, les étudiants gamers ou les pros de la création qui cherchent une machine robuste et bien pensée. Pour ces French Days 2025, le site marchand Cdiscount retire 17 % sur le prix habituel de ce laptop pour gamer avec l’utilisation d’un code promo.

Les atouts du laptop Lenovo LOQ 15IAX9E

Un écran 15 pouces FHD en 144 Hz

Un processeur Intel I7-12650HX

Un duo RTX 4050 et 16 Go de mémoire vive

Au lieu de 859 euros, le Lenovo LOQ 15IAX9E est aujourd’hui disponible en promotion à 714 euros sur Cdiscount avec l’utilisation du code : 15DES129.

Des specs bien calibrées pour jouer et bosser sans retenue

Le Lenovo LOQ 15IAX9E aligne un processeur Intel Core i7-12650HX, une puce à 14 cœurs (6 Performance + 8 Efficient) capable d’atteindre une fréquence turbo jusqu’à 4,7 GHz. Concrètement, cela veut dire qu’il peut encaisser sans broncher des charges de travail intensives : sessions de gaming, montage vidéo, création 3D ou multitâche costaud. Un processeur taillé pour durer, même quand les logiciels montent en complexité.

C’est le moment idéal pour passer à la vitesse supérieure Processeur Intel Core Ultra 9, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 et 32 Go de RAM DDR5. Le MSI Vector 16 HX est prêt pour tout. Boostez vos performances avec cette promotion Fnac.

En face, la GeForce RTX 4050 avec ses 6 Go de VRAM GDDR6 repose sur l’architecture Ada Lovelace. Elle assure un bon équilibre entre puissance graphique et efficacité énergétique. Compatible Ray Tracing et DLSS 3, elle permet de gagner de précieuses images par seconde sans sacrifier la qualité, surtout sur des jeux récents. Bien que ce soit une RTX, la version 4050 ne pourront pas faire tourner toutes les productions en Ultra, des concessions graphiques devront être effectuées pour profiter des dernières sorties comme le remaster d’Oblivion ou Assassin’s Creed Shadow.

Côté mémoire vive, les 16 Go de RAM en DDR5 (4800 MHz) garantissent fluidité et réactivité, tandis que le SSD NVMe de 512 Go réduit drastiquement les temps de chargement et assure un démarrage quasi instantané. Le tout est logé dans un châssis discret mais costaud, avec une finition qui respire la durabilité

Un écran fluide, une connectique complète, et un OS à installer sois-même (facile)

L’écran Full HD de 15,6 pouces est taillé pour le jeu et le confort visuel. Avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, il garantit une excellente fluidité dans les FPS nerveux, les jeux compétitifs ou les simulations qui demandent de la réactivité. La dalle IPS assure une colorimétrie fidèle, des contrastes maîtrisés et des angles de vision larges, pratiques autant pour travailler que pour binge-watcher une série ou passer des heures sur Twitch.

Ce modèle est livré sans Windows, un choix délibéré pour ceux qui veulent garder le contrôle total sur leur machine. Que ce soit pour installer une distribution Linux, faire une clean install sans bloatware ou réutiliser une licence Windows déjà en votre possession, l’absence d’OS permet de gagner quelques euros sur la facture. Et si le sujet vous intimide, pas d’inquiétude : nous proposons des tutoriels simples pour créer une clé USB bootable et installer Windows en quelques étapes, que ce soit Win 10 ou la toute dernière monture nommée sobrement 11.

La connectique est complète : un port USB-C, plusieurs ports USB-A 3.2, une sortie HDMI pour un écran externe, un port RJ45 pour une connexion réseau filaire stable, et une prise combo jack audio. Le tout dans un châssis AZERTY, pensé pour une prise en main rapide, que ce soit pour le taf ou pour le frag.

Afin de comparer le Lenovo LOQ 15IAX9E avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs laptop gaming du moment.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.