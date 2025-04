The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered relance le débat entre remake et remaster

The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered est-il vraiment un simple remaster ? Les définitions restes floues.

Voilà un débat qui traverse régulièrement le monde du jeu vidéo depuis quelques années : quelle est la différence entre un remaster ou un remake.

En 2022 avec l’annonce de The Last of Us Part 1, nous nous posions déjà la question, qui revient sur le devant de la scène avec la sortie de The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered.

C’est quoi un remaster ?

Généralement, on appelle un remaster, une nouvelle version modernisée d’un jeu, basé sur l’édition d’origine. C’est le cas par exemple de The Legend of Zelda: The Wind Waker HD. Ce remaster proposait une définition de rendu améliorée en 1080p (contre 480p pour l’original sur Gamecube) ainsi que quelques améliorations en matière de gameplay.

On peut aussi citer Final Fantasy Pixel Remaster, une nouvelle édition des six premiers épisodes de la franchise Final Fantasy. Ici aussi le travail d’amélioration consiste en une plus grande finesse d’affichage et quelques changements au niveau du gameplay.

Et c’est quoi un remake ?

Comme son nom l’indique, un remake repart de zero pour développer son jeu. À partir de là, on peut complètement réimaginer un jeu. Le meilleur exemple récent est sans aucun doute Resident Evil 2 et Resident Evil 4.

Dans les deux cas, Capcom a complétement recrée le jeu sous un nouveau moteur graphique et dans le cas de Resident Evil 2, en a même profondément changer le gameplay. On passe en effet d’un jeu d’action mêlant 2D et 3D, avec caméra fixes, à un jeu de tir à la 3e personne, caméra derrière l’épaule, entièrement en 3D.

Dans le même ordre d’idée, on peut mentionner Silent Hill 2, complètement recrée par la Bloober Team. Dans ce cas précis, c’était d’autant plus nécessaire qu’une du travail source du jeu original a été perdu par Konami au fil du temps.

Alors The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered ?

En découvrant The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered, malgré ce que son nom laisse suggérer, on a bien l’impression d’avoir affaire à un remake. En effet le nouveau titre tourne sous le très récent Unreal Engine 5 et le travail du studio Virtuos a été substantiel.

Pour autant, et c’est là où le jeu brouille les pistes, ce remaster d’Oblivion continue de faire tourner le moteur d’origine sous le capot, pour tout ce qui concerne le jeu en lui-même : la logique du jeu, les réactions des PNJ, etc. C’est d’ailleurs ce qui a permis au titre de recevoir très vite ses premiers mods compatibles, hérités du jeu d’origine, même si ce n’était pas sans causer quelques maux de tête.

Ce sujet a même posé une colle au designer Bruce Nesmith, qui a découvert le remaster comme tout le monde, après avoir travaillé sur l’original. Il s’exprime dans les colonnes de Videogamer.

[C’est une quantité stupéfiante de remasterisations. Pour être franc, il faudrait presque un mot à part entière. Je ne suis pas sûr que le mot « remaster » lui rende vraiment justice.

Remaster ou Remake, le lancement de The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered est pour le moment un joli succès pour Bethesda. Le jeu a déjà réussi à se hisser en haut des classements de vente, malgré une présence dans le service Xbox Game Pass rendant le jeu accessible dans l’abonnement.