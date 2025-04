Oblivion Remastered : vous ne pouvez plus activer le DLSS sur PC ? C’est de la faute de Bethesda

Un patch pour les versions Windows / PC Game Pass a visiblement désactivé toutes les options d’upscaling de la version PC. Heureusement, il est possible de les réactiver en attendant un nouveau correctif.

Alors que la sortie « surprise » d’Oblivion Remastered a attiré plus de 4 millions de joueurs, Bethesda a déployé une première mise à jour pour la version PC du jeu sur le Microsoft Store.

Mais il semblerait que ce patch, lancé juste avant le week-end, ait désactivé les précieuses options d’upscaling pour tous les joueurs ayant acheté ou lancé le jeu depuis le Microsoft Store ou sa version Game Pass.

Un premier patch maudit pour Oblivion Remastered

Bethesda n’a pas communiqué officiellement sur ce patch de près de 2 Go déployé juste avant le week-end. Celui-ci a visiblement désactivé les options d’upscaling au sein des paramètres du jeu, en plus de les rendre invisibles dans l’interface.

Sur le subreddit r/Oblivion, l’un des community managers du studio a voulu rassurer les joueurs en déclarant que le correctif « concernait quelques ajustements du backend et n’avait pas d’impact direct sur le jeu« , confirmant le bug provoquant l’absence des paramètres d’upscaling :

Tous les paramètres graphiques ajustés avant le correctif du Microsoft Store sont toujours activés et fonctionnent normalement. Vous serez simplement temporairement dans l’incapacité d’ajuster ces paramètres en raison du problème lié à l’interface utilisateur.

Si vous aviez activé le DLSS avant cette mise à jour, Bethesda affirme qu’il le sera encore après ce patch. Mais selon les retours de nombreux joueurs, et suite à nos propres tests, il n’en est rien puisque le DLSS et la Frame Generation semblent bien désactivés.

Bethesda est déjà à l’œuvre pour corriger le correctif (…), un nouveau patch devrait donc arriver dans les prochains jours. En attendant, il existe une manipulation à effectuer pour activer en coulisse le DLSS dans les fichiers du jeu.

Oblivion Remastered étant un jeu Unreal Engine 5, il s’avère assez simple de retrouver les options d’upscaling au sein des fichiers du jeu. Un utilisateur reddit du nom de WolkigerTag a détaillé la marche à suivre dans un post que nous reprenons ici :

Localisez votre fichier « Engine.ini » dans l’explorateur Windows : %USERPROFILE%\Documents\MyGames\Oblivion Remastered\Saved\Config\WinGDK

Effectuez un clic droit sur le fichier > Propriétés > décochez « Lecture seule » et cliquez sur OK » pour modifier le fichier.

Ouvrez le fichier Engine.ini et collez ce texte à la toute fin, en effectuant des modifications selon vos préférences :

[SystemSettings] Altar.Enable=1 Altar.DLSS.Enabled=1 Altar.DLSS.Quality=6 ; 2=DLAA, 4=Qualité, 5=Équilibré, 6=Performance, 7=Ultra Performance Altar.DLSS.Sharpness=25 ; échelle 0-100 Altar.DLSS.AutoExposure=1 Altar.DLSS.FG.Enabled=1 ; 1=On, 2=Auto Altar.Reflex.Mode=3 ; 1=On, 3=On + Boost

Sauvegardez le fichier et lancez le jeu

Vous pouvez aussi attendre un nouveau hotfix dans quelques jours et en profiter pour, au hasard, vous lancer dans Clair Obscur : Expedition 33.