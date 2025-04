Oblivion Remastered est disponible : votre PC peut-il tenir le coup ?

Véritable chef-d’œuvre de la série The Elder Scrolls, au même titre que Skyrim, Oblivion revient dans une nouvelle version remasterisée qui met des étoiles dans les yeux.

The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered est une nouvelle édition remise au goût du jour du RPG culte de Bethesda. Présenté le 22 avril, le titre est sorti le même jour sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5, ainsi que sur le Game Pass. Cette version moderne a de quoi ravir les fans : comptez bien évidemment sur une refonte graphique — le jeu tournant avec Unreal Engine 5 — mais aussi du gameplay et du système de leveling. Notez enfin que cette édition comprend le jeu de base ainsi que toutes ses extensions. De quoi prévoir de longues heures de jeu à explorer Cyrodiil…

Vous trouverez ici les configurations recommandées pour en profiter sur PC, ainsi que nos conseils de matériel si vous avez besoin de mettre votre machine à niveau.

Si vous voulez monter un PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered ?

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6800K

Mémoire vive (RAM) : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 5700 ou NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

DirectX : Version 12

Stockage : 125 Go d’espace disponible (SSD requis)

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X ou Intel Core i5-10600K

Mémoire vive (RAM) : 32 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX 6800XT ou NVIDIA RTX 2080

DirectX : Version 12

Stockage : 125 Go d’espace disponible (SSD requis)

Quels composants choisir pour jouer à The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Regardez aussi le marché de l’occasion pour trouver des cartes graphiques des générations 40 et 30 à bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

