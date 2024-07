Grand bouleversement social chez Bethesda depuis le rachat par Microsoft

Le milieu du jeu vidéo est souvent sujet à différentes crises, notamment en raison de conditions de travail désastreuses, de harcèlement, de périodes de crunch répétés associés à de la discrimination. Des problèmes qui ont motivé les employés de Bethesda Game Studios à se syndiquer pour former le plus gros syndicat jeu vidéo au sein de Microsoft.

Suite au rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, on assiste à une hécatombe au sein des différents studios. Cette suite de fermetures et de licenciements ont motivé les employés US de Bethesda Games Studios à rejoindre la Communication Workers of America (CWA) et ainsi fonder le plus grand syndicat jeu vidéo au sein de Microsoft depuis le rachat.

Une adoption générale

On assiste à un mouvement socio-professionnel historique pour le secteur du jeu vidéo, car c’est l’ensemble des employés du studio qui se syndiquent au sein de la CWA. La Communication Worker of America est l’un des principaux syndicats américains dédiés à la tech qui confirme sur X (anciennement Twitter) cette prise de position :

« Nous, la majorité des développeurs de Bethesda Game Studios Dallas, Rockville et Austin, sommes ravis d’annoncer la formation de notre syndicat avec @CWAUnion. Ensemble, en tant que #OneBGSUSA, nous plaidons pour l’amélioration de chaque développeur à BGS, établissant la nouvelle norme pour notre industrie. »

Ce syndicat regroupera 241 employés dans lesquels on retrouve des ingénieurs, programmeurs, développeurs et artistes, ont tous signés l’adhésion au syndicat, ou ont signalé leur intention d’y souscrire par vote électronique. Auparavant, c’est au sein du groupe ZeniMax, ancienne société mère de Bethesda et actuelle filiale de Microsoft, que l’on avait pu assister à une syndicalisation massive avec 300 employés du contrôle qualité qui ont suivi une démarche similaire. De quoi protéger un peu plus les employés des conséquences du rachat qui n’en finit pas. En France, on a par exemple appris en avril 2024 que Microsoft a fermé soudainement la branche française de Bethesda dans une stratégie de baisse de coûts.

Un changement au sein de l’industrie

Historiquement connu comme étant un mauvais élève du secteur, Microsoft a pris toute l’industrie de court lorsque qu’elle a annoncé en 2022, en plein milieu de son rachat d’Activision-Blizzard, être ouverte à la syndicalisation de ses employés. Une prise de position, très intéressée, leur donnant un coup de pouce dans le rachat d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. C’est cette prise de position qui profite aujourd’hui aux employés de Bethesda Games Studios, leur permettant de s’organiser pour atteindre de meilleures conditions de travail, un contrat plus juste et l’assurance d’avoir une voix qui les protège.