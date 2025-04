C’est quoi le mouvement BDS qui fait retirer des jeux Xbox et appel au boycott d’Oblivion Remastered

Un mouvement de boycott se met doucement mais surement en place face à Microsoft et plus précisément Xbox. En cause, les contrats entre le géant américain et l’armée israélienne.

Décidément, le jeu vidéo et la politique sont inextricables en 2025. L’industrie est à la fois traversée par une crise ayant mené au licenciement de nombreux travailleurs, mais est aussi au centre d’une bataille culturelle.

Cette fois, le jeu vidéo est utilisé pour une autre cause et un autre sujet, celui du conflit israélo-palestinien. Plus précisément, le mouvement BDS a mis Xbox et Microsoft dans son viseur et appel à un boycott de l’entreprise américaine.

Le BDS, pour Boycott, Désinvestissements, Sanctions, est un mouvement lancé en 2005 se revendiquant soutien de la cause palestinienne. Comme l’intitulé le suggère, le mouvement cherche à utiliser les moyens à disposition des consommateurs pour faire pression sur les entreprises, institutions et gouvernements qui coopèrent économique avec Israël.

Récemment, le mouvement a mis Xbox dans son viseur en appelant à un boycott de la plateforme de Microsoft. Elle appelle ainsi à couper son abonnement au Xbox Game Pass, mais aussi à boycotter les jeux de la société comme Candy Crush, Minecraft, Call of Duty et plus récemment Oblivion Remastered.

L’appel a trouvé son écho chez au moins un développeur puisque le jeu Tenderfoot Tactics a été retiré du Xbox Store en soutien au mouvement.

L’équipe de Tenderfoot Tactics a décidé de retirer son jeu de la vente sur Xbox en solidarité avec la campagne de boycott, désinvestissement et sanctions menée par les Palestiniens, qui a ajouté la Xbox à sa liste de boycott prioritaire au début du mois. Nous espérons que Microsoft écoutera les voix de ses travailleurs et de ses clients et cessera toute relation commerciale avec l’armée israélienne criminelle, que nous avons tous vu mener un génocide ouvert à Gaza au cours des 18 derniers mois. Nous espérons que la communauté dans son ensemble se joindra à la campagne de pression et luttera pour mettre fin à l’occupation et à l’apartheid en Palestine et dans le monde entier.

La campagne du mouvement BDS vise en particulier Microsoft pour les contrats passés entre la firme et l’armée Israélienne. En janvier 2025, le journal britannique The Guardian a pu mettre la main sur des documents confidentiels sur le sujet. Ils révélent le renforcement des relations et des contrats de Microsoft après le 7 octobre 2023. L’agence Assosciated Press avance que l’usage d’Azure (le cloud de Microsoft) par l’armée israélienne a été multipliée par 200 depuis fin 2023.

L’annonce cette semaine de The Elder Scrolls Oblivion Remastered avec une commercialisation dans la foulée a ravivé l’appel au boycott de la part du mouvement BDS.

Plus récemment, Microsoft a célébré ses 30 ans d’existence en public devant ses salariés. Un événement interrompu à deux reprises par des salariés du groupe mécontents de l’absence de réponse de Microsoft sur ce sujet. Ils portaient des t-shirts posant la question : « notre code tue-t-il les enfants, Satya ? », adressé directement à Satya Nadella, le CEO de Microsoft. Les salariés avaient été très vite escortée par la sécurité.

Xbox n’a pas communiqué publiquement en réaction au mouvement BDS.