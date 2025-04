Arnaque ultra-dangereuse sur Gmail, la Nio Firefly retardée en France et le mouvement BDS cible Microsoft et Xbox – L’actu tech de la semaine

Sécurité Gmail : comment éviter le piège du faux support Google, la Nio Firefly n’arrivera pas en France en 2025 et Microsoft visé par une campagne de boycott pro-palestinienne : voici les actualités tech marquantes de la semaine.

Le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), en soutien à la cause palestinienne, appelle au boycott de Microsoft et de ses produits, notamment Xbox, en raison de liens présumés avec l’armée israélienne. En réponse, le jeu indépendant Tenderfoot Tactics a été retiré du Xbox Store en signe de solidarité.

La Nio Firefly, voiture électrique chinoise prometteuse avec une recharge en 3 minutes, ne sera pas disponible en France lors de son lancement européen prévu en 2025. Malgré son prix attractif de 15 000 euros en Chine, la France est absente des 16 premiers marchés ciblés par Nio.

Une campagne de phishing avancée cible les utilisateurs de Gmail avec des e-mails semblant provenir de Google, exploitant des failles pour contourner les filtres de sécurité. Les victimes sont redirigées vers des pages frauduleuses hébergées sur des sous-domaines de Google, compromettant ainsi leurs identifiants.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !