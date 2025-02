Bug sur les Pixel, trop de data dans les forfaits, fragilité sur le Galaxy S25 Ultra – L’actu tech de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs actualités tech ! On retient notamment un développeur qui corrige un problème sur les Google Pixel, un Galaxy S25 Ultra moins bien fini et une idée de projet de loi qui pourrait faire fondre nos forfaits.

Quand un internaute corrige un smartphone Google

Les Pixel de Google peuvent être touchés par un souci de défilement de l’écran. Parmi les utilisateurs, un développeur s’est penché dessus pour trouver la faille. Elle serait localisée au niveau de la bande passante allouée aux processus. Il a proposé un correctif à Google qui semble faire la sourde oreille.

Les forfaits gavés de Go seront-il bientôt aux oubliettes ?

40, 60, 100, 200, illimité ? Les gigaoctets de données qui garnissent nos forfaits mobiles ne cessent de se multiplier. Un problème pour l’Ademe qui voit là d’un mauvais oeil l’impact de ces données utilisables sur l’empreinte carbone nationale. Un projet de loi pourrait voir le jour pour encadrer les enveloppes data et appliquer une tarification progressive pour inciter les consommateurs à adapter leur forfait en fonction de leurs besoins réels.

Une finition « fragile » sur les Galaxy S25

Le Galaxy S25 Ultgra est passé entre les mains du youtubeur Zack Nelson qui n’a pas manqué de le malmener, comme à son habitude. Parmi ses tests, il est parvenu avec un simple cutter à ôter les protections des objectifs du téléphone. Le S24 Ultra avait le même élément en place, mais il affleurait. Sur le S25 Ultra — et les autres S25 — il y a un jour permettant d’y glisser un ongle. Un détail de design dont Samsung aurait peut-être dû s’abstenir.

Notre test du Samsung Galaxy S25

Non, nous ne nous répétons pas. Après le test du S25 Ultra la semaine dernière, vient le tour de son petit frère. Le Galaxy S25, c’est aujourd’hui l’entrée la moins onéreuse pour goûter aux joies de One UI 7 et de l’ensemble des nouvelles fonction de Galaxy AI. On vous livre notre verdict dans notre test du Galaxy S25.

Pour aller plus loin

