Chambre d’écho et succès d’audience : le mouvement réactionnaire du jeu vidéo est une aubaine pour certains

L’industrie du jeu vidéo continue d’être le terrain d’affrontement et d’endoctrinement politique.

Le jeu Avowed fait les frais de cette guerre culturelle // Source : Xbox

En 2024, l’actualité du jeu vidéo a évidemment été surtout marquée par une crise profonde conduisant à de nombreux licenciements, mais aussi par la recrudescence d’un combat culturel.

Nous l’avons documenté dans les colonnes de Frandroid lorsque cela a mené des internautes à harceler des journalistes et une entreprise de conseil, et plus tard, ces mêmes internautes à se réjouir de la fermeture d’un studio et du licenciement de 170 employés.

Aujourd’hui, l’Observatoire Européen des Jeux Vidéo apporte sa contribution au sujet avec la publication de sa première étude : « Jeux vidéo, terrain de bataille des guerres culturelles ».

La bataille contre le « DEI », une affaire fructueuse

L’observatoire a pu l’analyser en s’intéressant de près au lancement de 5 jeux : Stellar Blade, Dragon Age The Veilguard, Assassin’s Creed: Shadows, Black Myth Wukong et Helldivers 2. Ces cinq jeux ont été au centre de débats politiques sur Internet concernant l’origine de leur studio de développement ou la diversité des personnages incarnés.

L’étude souligne notamment comment une « frange conservatrice » s’oppose à « ce qu’elle considère comme une politisation excessive des jeux vidéo, et critique les politiques de « Diversity, Equity & Inclusion » (DEI) ». Un combat qui a trouvé son écho aux États-Unis chez Donald Trump et Elon Musk.

L’étude confirme par ailleurs la contribution de certaines plateformes comme X, YouTube et Reddit qui « jouent le rôle d’amplification des débats ». Plusieurs chaines YouTube ont récemment trouvé le succès en s’emparant de ces sujets polémiques.

Autour de ces comptes de création des narratifs conservateurs, un groupe de 16 chaînes YouTube et 11 profils X amplifient les contenus originels et les diffusent dans leurs propres réseaux. Ces comptes ont connu une forte croissance de leurs abonnés avec la campagne présidentielle américaine.

La puissance de la chambre d’écho permise par X et YouTube peut d’ailleurs être mesurée. Les 728 comptes ne représentent, par exemple, que 0,8 % des locuteurs sur le sujet Assassin’s Creed: Shadows aux États-Unis, mais « pèse 22,1% de l’ensemble des retombées ». Cette communauté « marginale » « génère 16% de l’activité numérique sur X ».

Autre chiffre pour montrer l’effet loupe déformant : « 85% des 45 narratifs négatifs qui ont émergé sur Ubisoft et le jeu Assassin’s Creed: Shadows sur la période d’avril à septembre 2024 sont

issus de cette communauté ».

Un marché devenu très fructueux pour certains influenceurs. L’étude relève ainsi l’omniprésence de 5 comptes dans le « Top 10 » des comptes les plus influents sur les jeux vidéo étudiés. Des comptes comment celui de Grummz (plus de 66 tweets concernant Assassin’s Creed: Shadows) ou d’Asmongold générent ainsi à eux seuls 6,1 millions d’engagements sur les 5 jeux, soit près de 7 % de l’ensemble de l’engagement généré.

Certaines nouvelles chaînes YouTube, plus jeunes, comme SmashJT, ont vu leur nombre d’abonnés et de soutiens être multiplié par 3 à 10 entre les mois de mars et d’octobre 2024.

Un sujet encore d’actualité en 2025

Si l’année 2024 a particulièrement cristallisé le sujet aux Etats-Unis, du fait de l’élection présidentielle, il reste toujours d’actualité en 2025.

Le lancement du jeu Avowed en février par Microsoft le montre. Le titre fait déjà l’objet de polémique par les comptes étudiés par l’Observatoire Européen des Jeux Vidéo.