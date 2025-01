Appel à la grève générale : vers un jeu vidéo en France à l’arrêt complet

La colère gronde en France depuis plusieurs mois au sein de l’industrie du jeu vidéo. L’apogée pourrait être atteint le 13 février 2025, après un appel du STJV à la grève générale.

L’industrie et la production de jeux vidéo sont en crise. On le répète depuis deux ans, et il ne se passe toujours pas une semaine sans que l’on apprenne un nouveau plan de licenciement ou la fermeture d’un studio de jeu vidéo.

Au-delà de ce problème, l’industrie traverse depuis plusieurs années une crise sans précédent de mal-être au travail, ce qui a accéléré grandement la syndicalisation des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, notamment en France et aux États-Unis.

Devant le manque d’évolution de la situation, le Syndicat des Travailleurs·ses du Jeu Vidéo (STJV) a annoncé un appel à la grève générale de toute l’industrie du jeu vidéo, étudiant et travailleur, le 13 février 2025.

Quelles sont les revendications ?

Frandroid était présent lors de la première conférence de presse du syndicat, ce jeudi 16 janvier.

Le STJV a procédé à un bilan de la situation de l’industrie, rappelant ses nombreuses problématiques : conditions de travail (rémunération, santé physique et mentale, etc), manque de transparence de la direction, manque de contrepouvoirs au sein des studios ou encore le manque de responsabilisation des dirigeants.

Pour cette journée de mobilisation, le STJV développe quatre demandes :

Le maintien des emplois, l’annulation des licenciements et la responsabilisation des décisionnaires qui doivent se sacrifier en priorité quand leur entreprise est en difficulté. La transparence des entreprises sur leurs finances et santé économique, pour que les travailleur·ses puissent se projeter sur leur futur, et le partage des bénéfices avec elleux. La prise en compte de la santé au travail et de la vie personnelle, par la réorganisation du travail et la réduction du temps de travail. La participation directe des travailleur·ses aux prises de décision dans leur entreprise pour éviter les erreurs de leurs directions et contrôler le bon usage des financements, privés et public.

Pour peser dans le rapport de force, l’objectif de cette journée de mobilisation est de concerner le jeu vidéo français au sens le plus large possible et à l’échelle de tout le territoire national : société d’édition, distribution, développeurs ou artistes, marketing, communication, tous les domaines sont concernés.

Par ailleurs, le syndicat rappel que puisqu’il s’agit d’un appel à la grève nationale, aucune démarche n’est demandée à celles et ceux qui souhaiteraient participer, autre que de ne pas travailler le jour J.

Rappelons que la France est l’un des champions mondiaux de l’industrie du jeu vidéo à travers des studios à la renommée internationale comme Arkane, Asobo, DontNod, Ubisoft ou Quantic Dream, sans oublier la myriade de studios de plus petite taille voir indépendant.