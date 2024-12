Crise du jeu vidéo en France : la Région Pays de la Loire coupe les aides

Nouveau coup dur pour le jeu vidéo Français. Déjà au centre de vagues de licenciements et de conflit sociaux, le jeu vidéo voit maintenant une partie de ses aides être coupées.

@matheo_hgy pour Addon 2024

Voilà une promotion du Black Friday que l’on n’attendait pas. La Région Pays de la Loire a décidé de faire -73% sur son budget culturel, soit une économie de 100 millions d’euros.

Comme le rapporte le journal l’Humanité, tous les secteurs sont touchés : associations sur l’égalité femmes-hommes (-90%), missions locales, associations sportives (-74%), mais aussi le secteur du jeu vidéo.

C’est Atlangames, Le réseau des professionnel·les du jeu vidéo en Bretagne et Pays de la Loire, qui tire la sonnette d’alarme sur Bluesky.

C’est avec une profonde incompréhension et une vive inquiétude que nous devons annoncer que la suppression prévue de l’aide publique régionale des Pays de la Loire, essentielle à notre fonctionnement, met en péril la survie même de l’association. Atlangames

Un vivier de développeurs

L’association Atlangames représente plus de 80 structures adhérentes en 2024, pour fédérer « 482 professionnel·les de la filière vidéoludique du grand Ouest de la France ».

Nous regrettons profondément cette décision à la fois incompréhensible et brutale, qui menace non seulement notre structure, mais également un avenir prometteur d’une industrie qui ne cesse de croître, porteuse d’emplois, de créativité, et d’innovation, qui fait rayonner la France malgré la crise qu’elle traverse. Atlangames

Cette annonce pourrait aussi remettre en cause l’évènement professionnel Addon qui réunissait de plus en plus d’intervenants du secteur année après année.

Le secteur du jeu vidéo connait déjà une crise à l’échelle mondiale, avec une succession de vagues de licenciements depuis plus de 24 mois. Elle touche aussi la France, que des studios comme DontNod ou Alkemi subissent de plein fouet. Cette crise se matérialise aussi par un conflit de plus en plus fort avec les syndicats de représentant des salariés, notamment chez Spiders et Ubisoft, mais aussi chez DontNod.