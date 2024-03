C’est quoi Sweet Baby Inc ? L’entreprise qui fait paniquer certains joueurs

Connaissez-vous Sweet Baby Inc ? Cette entreprise de conseil est accusée depuis plusieurs jours de « dénaturer » les grosses productions vidéoludiques comme God of War Ragnarok, Alan Wake 2 ou Suicide Squad : Kill the Justice League.

À en croire certains internautes, depuis quelques jours, une et une seule entreprise seraient responsables de la « wokisation » des grandes productions vidéoludiques. Sweet Baby Inc, une société de consulting sur la narration dans les jeux vidéo, aurait participé au développement d’Alan Wake 2, God of War Ragnarok, ou encore Marvel’s Spider-Man 2.

D’après ces internautes, l’entreprise aurait forcé les développeurs à intégrer plus d’inclusivités dans leurs jeux, et aurait notamment forcé l’intégration de personnages noire, comme la protagoniste d’Alan Wake 2, Saga Anderson. Une théorie directement réfutée par le réalisateur du jeu largement primé dans les cérémonies de fin d’année 2023.

It's absolutely not true. https://t.co/0EIMDuoMtQ — Kyle Rowley (@TimePirateNinja) March 4, 2024

Les employés de cette entreprise font l’objet de harcèlements depuis plusieurs jours en raison d’un mouvement de paniques de certains internautes, qui n’est pas sans rappeler le phénomène du GamerGate comme le souligne le média Kotaku qui a pu enquêter sur l’affaire.

Un serveur Discord et un groupe Steam masculiniste

Ce mouvement prend principalement deux formes pour le moment. D’une part un groupe Steam « Sweet Baby Inc Detected » qui entend lister les jeux sur lesquels Sweet Baby Inc aurait été consulté, en y associant un appel au boycott des jeux concernés. Ce groupe a été créé le 30 janvier et compte 76 000 membres au moment où cet article est écrit. D’autre part, il y a un serveur Discord du même nom abritant aussi plusieurs milliers de membres et grandissant rapidement. Nous avons pu nous inscrire sur ce dernier pour y lire une partie des conversations.

« ces entreprises de consultation wokiste ruinnent le jeu vidéo » // Source : capture Frandroid Je déteste que la représentation moderne des personnes racisées soit de l’ordre de « les personnes noires sont aussi bien que les personnes blanches » // Source : capture Frandroid « ils ne prennent pas le temps de faire des femelles avec un aspect normal » // Source : capture Frandroid

En seulement quelques minutes de présence sur le serveur, nous avons pu être témoins de messages à caractère transphobe, raciste ou misogyne. Les membres y partagent aussi des images ou des GIFs du même acabit. L’un d’eux montrait le dessin d’une personne pendue et portant des vêtements aux couleurs du drapeau transgenre.

La structure du Discord est relativement simple, avec peu de canaux de discussions, et la plupart ne permettent pas aux membres d’y écrire librement. On trouve quand même un canal voué à la discussion politique, dont l’historique a déjà été effacé au moins une fois « pour effacer les swastikas ».

Gamergate 2.0

Derrière la première ambition de s’attaquer à une société de consulting et orienter la discussion sur la narration dans des jeux vidéo à haut budget, la communauté semble vite s’être regroupée autour d’autres discussions. Plusieurs messages évoquent le serveur comme une renaissance du mouvement Gamergate, un mouvement américain du milieu des années 2010 mêlant revendications anti-inclusivité et anti-presse sous couvert de la recherche d’une meilleure éthique dans la presse vidéoludique. On retrouve d’ailleurs sur le serveur Discord une méfiance contre la presse et une haine contre le média Kotaku.

Plusieurs messages évoquent en parallèle de cette renaissance du mouvement Gamergate l’année particulière dans laquelle nous nous trouvons. Il s’agit d’un serveur avant tout américain, et l’année 2024 doit être celle des élections présidentielles aux États-Unis. On trouve plusieurs messages se référant au mouvement MAGA (Make America Great Again) ou favorable à Donald Trump.

Que fait réellement Sweet Baby Inc. ?

Le média Kotaku a donc pu s’intéresser à la nature du travail de Sweet Baby Inc. Cette entreprise de consulting en narration propose en effet une aide à l’écriture de dialogue, mais il ne s’agit pas d’un cabinet de conseil en inclusivité, diversité et égalité. Le travail de Sweet Baby Inc sur le jeu Suicide Squad a par exemple seulement consisté à l’écriture de « barks », ces lignes de dialogues très courtes rédigées pour des personnages non important, généralement non nommé ( « Bonjour l’étranger ! » « Bienvenue dans notre ville ! »). L’entreprise peut aussi se charger de vérifier la cohérence et l’authenticité des dialogues du jeu, notamment pour qu’ils soient appropriés et respectueux de différentes cultures. La patronne de l’entreprise, Kim Belair l’explique bien à Alyssa Mercante de Kotaku.

Sweet Baby est, à la base, une société de développement narratif. Cela va de l’écriture de scénarios à la conception narrative, en passant par la direction narrative et la révision d’histoire. Nous proposons également des consultations culturelles ou des consultations sur l’authenticité. Pour nous, cela signifie généralement que l’on peut nous demander d’examiner une histoire si elle contient un personnage marginalisé d’une certaine manière, et [le studio] souhaite que nous le mettions en contact avec un consultant capable d’apporter un peu d’authenticité… Mais l’objectif n’est jamais que nous arrivons et que nous injectons de la diversité… La plupart du temps, c’est l’inverse. C’est une société qui a créé un personnage et qui veut le rendre plus représentatif et plus intéressant.

On comprend donc que ce sont les studios qui font bien les choix d’origine sur les personnages. Sweet Baby se contente ensuite de proposer de la relecture et du conseil sur cette écriture pour améliorer la qualité des dialogues. On comprend aussi pourquoi la plupart des jeux concernés sont des grosses productions : il s’agit d’un travail de finition supplémentaire qui peut demander un budget conséquent, surtout pour un jeu contenant beaucoup de dialogues et de personnages.

Comme l’indique Kotaku, la confusion autour du travail de Sweet Baby Inc tient aussi son énergie de la méconnaissance des joueurs concernant la façon dont les jeux vidéo sont créés et développés. Plusieurs polémiques au cours des dernières années, comme la question du downgrade ou la réutilisation d’animation d’un jeu à un autre, ont également été alimentées par cette méconnaissance. Le résultat d’une industrie encore très secrète sur son fonctionnement.