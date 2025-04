Darty brade à -31 % ce pack laptop gaming Acer avec RTX 4050 + manette de jeu

Pour celles et ceux qui souhaitent une machine suffisamment réactive et performante sans se ruiner pour jouer à vos jeux, ce laptop Acer avec RTX 4050 devrait vous plaire. Il est même proposé dans un pack avec une manette de jeu à -31 %.

Acer Nitro V 15 ANV15-41-R6F1 // Source : Darty

On trouve des PC portables dĂ©diĂ©s au gaming à bon prix, comme l’Acer Nitro V 15. Certes, ce modèle embarque la carte graphique entrĂ©e de gamme de la sĂ©rie 4 000 de Nvidia, sa configuration est intĂ©ressante et suffisamment efficace pour enchaĂ®ner les sessions sans accroc en Full HD. Il conviendra très bien pour les joueurs et les joueuses aux petits budgets, puisqu’il coĂ»te 350 euros de moins.

Les atouts du laptop Acer Nitro V 15

Un laptop bien fini avec une connectique assez large

Une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Une RTX 4050 pour jouer en 1080p

Le PC portable Acer Nitro V 15 (ANV15-41-R6F1) avec une manette de jeu est en ce moment proposé à 749,99 euros chez Darty, au lieu de 1 099,99 euros.

Une configuration suffisante pour jouer en FHD dans de bonnes conditions

En choisissant l’Acer Nitro V 15 (ANV15-41-R6F1), vous allez pouvoir profiter de vos jeux dans de bonnes conditions grâce Ă sa carte graphique RTX 4050. Ce modèle entrĂ©e de gamme est suffisant pour lancer les derniers jeux en FHD, et au besoin, le DLSS 3 et le ray-tracing permet de booster considĂ©rablement les performances.

Acer n’a pas oublié de proposer une grande dalle avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Résultat : l’affichage est fluide, et permet de ne louper aucun détail, notamment dans les jeux types FPS.

Un laptop réussi pour leur prix

Dans ses entrailles, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5 7535HS avec 16 Go de mémoire vive. Avec ces composants, ce laptop assure une bonne fluidité et réactivé, et pas seulement pour le jeu. Il sera aussi à l’aise pour supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Quant au design, le modèle d’Acer affiche un look robuste, qui donne un bon sentiment de soliditĂ© pour pouvoir l’emmener sans crainte. Cette machine est d’ailleurs facile Ă transporter mĂŞme si elle pèse 2 kg, rien de surprenant sur ce type d’appareil. CĂ´tĂ© connectique, on retrouve l’essentiel, Ă savoir : un port Ethernet, deux ports USB, une prise USB-C, un port HDMI 2.1 et une prise combo jack. Enfin, niveau autonomie, sa batterie de 57 Wh devrait assurer entre 5 et 7 heures en usage classique.

Une manette de jeu en prime

En plus de ce laptop, la manette Acer Nitro est prĂ©sente. Une manette Bluetooth confortable, qui possède des fonctionnalitĂ©s immersives comme les moteurs de vibration, ou des boutons personnalisables pour s’adapter Ă tous vos besoins.

Elle plait pour sa compatibilitĂ© Ă©tendue. Elle fonctionne aussi bien sur PC, que sur Android et iOS. Quant Ă l’autonomie, la marque promet jusqu’Ă 25 heures d’utilisation. Elle devrait donc tenir pendant de longues sessions de jeu.

Découvrez d’autres modèles que l’on recommande chez Frandroid : notre guide des meilleurs PC portables gaming du moment.

