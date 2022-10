Samsung parle déjà de One UI 6 (Android 14) pour régler un gros défaut sur ses smartphones

Une responsable chez Samsung évoque déjà le développement de One UI 6, l'interface maison qui sera basée sur Android 14. Elle affiche notamment sa volonté d'apporter enfin les mises à jour transparentes (« Seamless Updates ») avec cette future mouture.

Alors que l’interface One UI 5 (Android 13) est encore en bêta (non accessible officiellement en France), Samsung évoque déjà une potentielle nouveauté très intéressante de One UI 6 qui sera basé sur Android 14.

En effet, le groupe organisait la SDC, son rendez-vous annuel dédié aux développeurs (Samsung Developer Conference). En marge de l’événement, Android Authority a pu s’entretenir avec Sally Jeong, vice-présidente chez Samsung chargée de l’expérience One UI. L’occasion d’évoquer les quelques soucis que posent les smartphones de la marque lorsqu’il faut installer une mise à jour.

Samsung à la traîne sur les « Seamless Updates »

Pour rappel, depuis plusieurs années, Google pousse la fonction « Seamless Updates » que l’on pourrait traduire par « mises à jour transparentes ». En d’autres termes, grâce à ce dispositif, vous pouvez continuer d’utiliser votre smartphone pendant que ce dernier installe une mise à jour. Une fois l’opération terminée, il suffit d’un simple redémarrage rapide et le tour est joué. Plus besoin de poireauter le temps que tout cela s’installe.

Plusieurs constructeurs ont, depuis, joué le jeu et ne bloquent pas l’utilisation du smartphone pendant une mise à jour. Cependant, Samsung est connu pour être en retard sur cette question. Sur One UI 4 (Android 12), par exemple, vous êtes encore obligé de laisser votre téléphone dans un coin sans y toucher pendant quelques minutes alors qu’il se met à niveau.

One UI 6 : un bel espoir

Or, Google force désormais la main aux constructeurs en leur imposant d’adopter un système de partitions A/B pour tous les nouveaux smartphones tournant nativement sous Android 13. Il s’agit là d’un élément indispensable pour les « Seamless Updates ». Pendant que vous utilisez la partition A, la mise à jour se fait sur la partition B puis, après redémarrage, c’est la partition B à jour qui s’exécute.

Autrement dit, les futurs Samsung Galaxy S23 auront droit au système de partitions A/B et donc, potentiellement, aux mises à jour transparentes. Ce n’est malheureusement pas encore certain. On ne sait pas non plus si les appareils déjà existants et qui seront mis à jour sur One UI 5 y auront droit aussi.

À en croire Sally Jeong, il faudrait patienter encore un peu. La responsable explique que son équipe travaille sur la possibilité d’apporter les fameuses « Seamless Updates » et confie espérer que cela arrive avec One UI 6 (Android 14). Autrement dit, on a de bonnes raisons d’espérer que, dans un an, les mises à jour chez Samsung se fassent de manière plus fluide. En attendant, il n’est pas impossible que des smartphones sortant directement sous One UI 5 profitent de cette nouveauté, mais Sally Jeong n’a malheureusement rien laissé entendre à ce sujet.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.