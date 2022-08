Samsung Galaxy S23 Ultra : photo, design, puissance… tout ce qu’on sait déjà

Le Samsung Galaxy S23 Ultra se dévoile déjà par l'intermédiaire de fuites et rumeurs. Capteur 200 mégapixels, téléobjectif, puce Snapdragon... on fait le point sur toutes les attentes autour du prochain fleuron du géant coréen.

Sauf grande surprise, Samsung devrait annoncer un Galaxy S23 Ultra dès le début de l’année prochaine, en janvier ou février 2023. Fleuron de la gamme premium du géant coréen, c’est sans conteste l’un des smartphones les plus attendus chaque année.

Après un S22 Ultra à la fois enthousiasmant par son design (l’inspiration du Note, la disparition du bloc photo au profit d’un système en goutte d’eau), mais aussi un peu décevant, du moins en Europe du fait d’une puce Exynos 2200 mi-cuite, le S23 Ultra est plus que jamais attendu.

Smartphone premium oblige, c’est sur la photo que les premiers leaks se concentrent. Si les Samsung Galaxy S23 devaient a priori puiser dans les composants photo du S22, le modèle Ultra pourrait pour sa part s’appuyer sur le tout premier capteur 200 mégapixels de la marque. Il s’agirait de l’Isocell HP2, qui serait d’après Ice Universe le « meilleur » des trois capteurs 200 mégapixels développés par la firme coréenne.

Pour le reste, les rumeurs en provenance de Galaxy Club indiquent que le téléphone devrait conserver un zoom optique X10 couplé à un capteur de 10 mégapixels. Si cela venait à se confirmer, ce ne serait pas forcément un mal tant ce module photo accomplit des prouesses.

Des chaînes YouTube telles que celle, assez connue, de Technizo Concept, s’amusent déjà à proposer des concepts 3D du Samsung Galaxy S23 Ultra et de son bloc photo à des fins purement illustratives.

Performance et autonomie

Intéressons-nous maintenant à ce qui se trouve sous le capot.

Première nouvelle : a priori, Samsung ne pousserait plus ses puces Exynos dès la génération des S23. Pour le S23 Ultra, cela signifierait qu’en lieu et place d’un Exynos 2300, il opterait pour le Snapdragon 8 Gen 2, pas encore annoncé. Si cela peut paraître un peu technique, voire secondaire à première vue, sachez que l’Exynos du S22 Ultra, et en particulier sa gestion de la température en jeu, comptait parmi les principaux défauts du téléphone à nos yeux. Un S23 Ultra sous Snapdragon serait donc une bien bonne nouvelle.

D’ailleurs, Samsung et Qualcomm ont passé un accord d’envergure courant sur le long terme.

Sur la batterie, le fameux leaker Ice Universe avance que le S23 Ultra conserverait une capacité de 5000 mAh, la même que l’année dernière donc. On peut espérer que Samsung trouve une manière de mieux optimiser son téléphone pour obtenir une meilleure autonomie. Le changement de puce pourra peut-être aider.

Ce que l’on attend

Pour de nombreux éléments du futur fleuron, il est encore un peu tôt pour se prononcer.

À commencer par le design qui n’a pour l’heure pas fuité du tout. Alors bien sûr, avec la refonte du S22 Ultra, qui a clairement absorbé la gamme Note, il serait étonnant que Samsung ne continue pas dans cette voie. On s’attend donc à un téléphone relativement massif, avec des bords carrés, ainsi qu’un emplacement pour le stylet.

Il en va de même pour le design en goutte d’eau. On imagine mal Samsung revenu à un bloc photo traditionnel désormais. En revanche, là où le géant coréen a encore une marge de manœuvre, c’est sur le fait que les capteurs dépassent au dos. Un design encore plus plat serait une vraie prouesse et une vraie plus-value.

Autre élément que certains observateurs voudraient voir arriver sur le S23 Ultra : un capteur selfie sous l’écran. Il est vrai que Samsung le propose déjà sur son Galaxy Z Fold 3. De plus, le constructeur ZTE a dévoilé un téléphone ressemblant à s’y méprendre à un S22 Ultra avec des moustaches, mais aussi, et surtout avec une caméra sous l’écran.

Prix et disponibilités des Galaxy S23 Ultra

Il est bien entendu beaucoup trop tôt pour se prononcer sur la disponibilité ou le prix du Galaxy S23 Ultra. On peut toutefois s’appuyer sur les prix et les dates de sortie pratiqués l’année précédente.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est sorti le 9 février 2022. Si l’on peut s’attendre à une fenêtre semblable, autour de la fin janvier ou début février, il faut tout de même raison garder et ne pas avancer de date arrêtée à ce stade. Quant au prix, rappelons la grille tarifaire du S22 Ultra à sa sortie : il allait de 1259 euros en 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 1459 euros en 12 + 512 Go. Dans un contexte de hausse des prix, il ne serait pas étonnant que Samsung monte encore un peu la facture.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.