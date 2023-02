Samsung Galaxy S23 Plus officialisé : il n’a pas dit son dernier mot

Le Samsung Galaxy S23 Plus pourrait être le dernier avec son format lancé par la marque coréenne. Il en profite pour gagner en taille de batterie, en puissance et pour rafraichir son design.

Le Samsung Galaxy S23 Plus reprend tout ou partie de la fiche technique Galaxy S23. La principale différence tient bien sûr dans la taille d’écran plus grande, comme nous avons pu le constater lors de notre prise en main.

Le Galaxy S23 Plus s’étale sur 76,2 x 157,8 x 7,6 mm. Il est donc aussi épais que son petit frère, mais gagne près de 6 mm de largeur et un peu moins de 11 mm de hauteur, le tout pour un gain sur la balance de 28 grammes pour un total de 196 grammes.

La taille de l’écran suit bien sûr, avec une dalle bien plus large que celle du Galaxy S23 de base : 6,6 pouces en FHD+. L’écran propose du 120 Hz et peut descendre à 48 Hz. Le pic de luminosité est cette année rigoureusement le même que ses collègues, à savoir 1750 cd/m².

Autre avantage d’un smartphone plus grand, la batterie grandit pour atteindre les 4700 mAh. La charge culmine à 45 W.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

L’Ultra impose son style

La nouveauté principale de l’année côté design est bien sûr aussi de mise, entendons par là la disparition du bloc photo au profit de trois ilots pour chaque module. Une disposition clairement inspirée du Galaxy S22 Ultra qui impose donc son style.

L’autre ajout de taille, certainement encore plus important, est l’intégration d’une puce Snapdragon 8 Gen 2. Jusqu’ici, Samsung privilégiait en Europe des puces conçues par ses soins, les Exynos, moins performantes que leurs concurrentes. D’après Samsung, le gain serait conséquent, même face aux Galaxy S22 américains qui tournaient sous Snapdragon 8 Gen 1 : le CPU gagnerait 33 %, le GPU 43 % et le traitement des tâches liées à l’intelligence artificielle 51 %.

Pour la sortie, Samsung a mis les petits plats dans les grands et sort en même temps que ses nouveaux smartphones une version rafraichie de One UI 5, la bien nommée One UI 5.1. On retrouve également les quatre années de mises à jour Android et les cinq ans de suivi logiciel. Sur la connectivité, attendez-vous à de la 5G bien sûr, mais aussi du Wi-Fi 6E.

Sur la photo, rien ne bouge, on reprend la configuration des S22 :

Objectif grand-angle de 50 mégapixels (f/1,8) ;

Objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

Téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2,4).

Prix et disponibilités du Galaxy S23 Plus :

Le Samsung Galaxy S23 Plus (8 Go de RAM) est disponible à ces tarifs à compter du 17 février :

256 Go : 1219 euros

512 Go : 1339 euros

Du 1er au 16 février, une offre de précommande permet de bénéficier de 150 euros de bonus à la reprise de votre ancien smartphone et le doublement du stockage. Pour exemple : si vous prenez le Galaxy S23 Plus à 256 Go durant cette période, vous recevrez celui de 512 Go sans hausse de prix.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.