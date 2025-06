Samsung Galaxy S25+ vs Samsung Galaxy S23+ : quel est le meilleur téléphone Samsung Plus ?

Opter pour le modèle dernier cri n’est pas toujours une excellente idée tant les références se suivent et se ressemblent. Aujourd’hui, voyons comment le Galaxy S23+ se défend face à son redoutable benjamin le S25+.

Deux ans, c’est un monde sur le marché du smartphone. Mais si la teneur de ce comparatif peut surprendre, il faut réaliser les économies que l’on peut faire en choisissant un modèle plus ancien. Voyez plutôt : le Samsung Galaxy S23+, noté 8/10 chez nous, se négocie aujourd’hui autour des 400 euros. Le Galaxy S25+, lui aussi noté 8/10, reste encore au-dessus des 1000 euros. Quel est le meilleur smartphone des deux ? Nous les avons comparés.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S25 Plus et Galaxy S23 Plus

Modèle Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S25 Plus Dimensions 76,2 mm x 157,8 mm x 7,6 mm 75,8 mm x 158,4 mm x 7,3 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l’écran 6,6 pouces 6,7 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 393 ppp 513 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 740 Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256, 0 Go 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 10 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.3 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4700 mAh 4900 mAh Poids 195 g 190 g Couleurs Noir, Vert, Rose, Beige Noir, Or, Bleu, Vert, Rose, Gris Indice de réparabilité ? 8,2/10 N/C Prix 315 € 1 059 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux smartphones très ressemblants

Le design des Galaxy S n’a que peu évolué en deux ans. À part des formes un peu plus anguleuses aujourd’hui, on ne peut pas vraiment parler de bouleversement des codes esthétiques de la gamme. Les dimensions sont à peu de choses près identiques, tout comme le poids (190 grammes et 196 grammes) des deux références. Ils profitent aussi d’une certification IP68 attendue, à ce niveau de prix.

On remarquera toutefois que les bordures de l’écran se sont bien affinées sur le modèle le plus récent, et que les capteurs photo ont pris de l’embonpoint. Nous aurons l’occasion de nous étendre sur le sujet plus bas dans ce comparatif.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Samsung Galaxy S23 Plus // Source : Frandroid – Chloé Pertuis / Anthony Wonner

De beaux progrès sur l’écran

À peine plus grand sur le S25+, l’écran du dernier modèle fait surtout un bond de géant en matière de définition. On accepte désormais une résolution QHD+ (optionnelle, pour préserver la batterie) contre FHD+ seulement sur le S23. Les deux dalles AMOLED offrent bien entendu une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Malgré tout, le S25+ se distingue en particulier par un afficheur beaucoup, beaucoup plus lumineux (et donc lisible en extérieur) que son grand frère. Avec notre sonde, nous avons relevé un pic à 2400 nits, contre un peu plus de 1750 nits sur l’ancien mobile. Si c’est là un détail important pour vous, votre recherche peut donc s’arrêter ici.

Côté couleurs, c’est attendu, les deux sont assez mauvais élèves en matière de justesse colorimétrique. Mais on a l’habitude ; Samsung aime sur-saturer les couleurs de ses écrans.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Samsung Galaxy S23 Plus // Source : Frandroid – Chloé Pertuis / Anthony Wonner

Deux interfaces identiques ?

Forcément, qui dit smartphones de la même marque dit également interface commune. Oui… et non. Comme l’a récemment prouvé Samsung, les nouveaux modèles sont les premiers servis pour découvrir les nouveautés de One UI, et notamment de la dernière mouture, One UI 7, dopé à l’intelligence artificielle. Sur ce point, on notera par ailleurs que si les Galaxy S23+ ont bien reçu certaines fonctionnalités Galaxy AI, le S25+ est logiquement bien mieux équipé en la matière.

Enfin, il faut aussi parler des mises à jour. Samsung n’a annoncé sa nouvelle politique de mise à jours que lors du lancement des Galaxy S24. Par conséquent, le Galaxy S23+ n’est supporté que par quatre mises à niveau d’Android. Quatre… sur lesquelles il faut donc déjà en déduire deux.

A contrario, le Galaxy S25+ sera supporté par le constructeur pendant sept ans. C’est une victoire par KO pour le dernier-né de Samsung.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Samsung Galaxy S23 Plus // Source : Frandroid – Chloé Pertuis / Anthony Wonner

Le Galaxy S23+ battu à plates coutures

Il n’y a même pas débat : la puce Snapdragon 8 Elite du Galaxy S25+ explose littéralement la Snapdragon 8 Gen 2 de son grand frère. Il n’existe aucun cas de figure dans lequel ce dernier est meilleur en vitesse d’exécution et de fluidité. Par ailleurs, il faut souligner que seul le Galaxy S25+ est doté de 12 Go de RAM. Le S23+ plafonne à 8 Go, ce qui est un peu juste de nos jours.

Une expérience photo inchangée ?

Même si deux ans les séparent, la configuration photo des S23+ et S25+ est quasiment identique. On notera simplement une focale un peu plus longue sur le téléobjectif du dernier modèle – rien de déterminant. Par contre, il est évident que des optimisations logicielles, et que la puissance de la puce du S25+, font de ce dernier un photophone un peu plus agréable à utiliser.

Samsung Galaxy S25 Plus :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 10 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/2.2.

Samsung Galaxy S23 Plus :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 10 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/2.2.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Avec cette mise à jour, Samsung pourrait régler les problèmes des modules photo de ses smartphones Galaxy S23. // Source : Frandroid – Chloé Pertuis / Anthony Wonner

Les deux smartphones vont pour cette raison être assez délicats à départager tant ils sont proches. En plein jour, et avec le capteur principal, les deux offrent des photos très détaillées et alléchantes grâce à des couleurs chatoyantes et une exposition toujours juste. Les scènes très contrastées ne leur font jamais peur, et font toujours ressortir harmonieusement les détails dans les ombres et les hautes lumières.

Même recette, et même pot pour l’ultra grand-angle. Au détail près que la bien plus faible résolution du module résulte dans des photos beaucoup moins bien dégrossies dans l’ensemble. Mais, en journée, il fait très bien l’affaire.

Enfin, le téléobjectif 3x est un atout intéressant, même indispensable pour des smartphones à ce prix. Néanmoins, une nouvelle fois, la faible définition du capteur limite un peu son champ d’action. Fatalement, il trouvera surtout son intérêt en journée.

Une autonomie en léger progrès

Le Galaxy S25+ embarque une batterie un petit peu plus costaude que celle du S23+. On passe de 4700 mAh à 4900 mAh, pour un résultat des plus modestes. D’après les données obtenues par GSM Arena dans son protocole spécialisé, le S25+ n’offre que 30 minutes d’autonomie de plus que son aîné : autour des 14h par charge. Suffisant pour tenir une grosse journée sans avoir à s’inquiéter de tomber en rade.

Pour la recharge aussi, c’est balle au centre. Les deux acceptent une puissance de 45W, et se rechargent en intégralité en un peu plus d’une heure.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Samsung Galaxy S23 Plus // Source : Frandroid – Chloé Pertuis / Anthony Wonner

Samsung Galaxy S24+ ou Samsung Galaxy S23+ : lequel choisir ?

Il semble assez évident à la lecture de ce comparatif que le Galaxy S25+ surpasse son prédécesseur d’assez loin, et sur tous les aspects. Si les deux modèles se valent en matière d’autonomie et de photo, les performances, l’écran et, surtout, le logiciel sont tous à l’avantage du Samsung Galaxy S25+.

Maintenant, il faut se souvenir que près de 700€ séparent les deux smartphones. Si l’option du S25+ est trop onéreuse pour vous, songez à vous renseigner sur le S24+, qui nous semble être un joli compromis.