Samsung Galaxy S25 Plus vs Samsung Galaxy S24 Plus : quel et le meilleur téléphone Samsung ?

Le flagship « intermédiaire » de Samsung se renouvèle avec la gamme S25. Mais ce nouveau modèle marque-t-il un véritable tournant par rapport au Galaxy S24 Plus sorti en 2024 ? On étudie la question dans ce nouveau comparatif.

Un Samsung Galaxy S25+ en tout cas un peu mieux reçu dans nos colonnes que son devancier, qui écopait d’un modeste 7/10. Le Samsung Galaxy S25+ est commercialisé à partir de 1149 euros. Le Samsung Galaxy S24+ peut se retrouver à partir de 799 euros. Quel est le meilleur téléphone des deux ? Réponse dans ce versus.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S25 Plus et Samsung Galaxy S24 Plus

Modèle Samsung Galaxy S25 Plus Samsung Galaxy S24 Plus Dimensions 75,8 mm x 158,4 mm x 7,3 mm 75,9 mm x 158,5 mm x 7,7 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l’écran 6,7 pouces 6,7 pouces Définition 3120 x 1440 pixels 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 513 ppp 516 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Samsung Exynos 2400 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 N/C Stockage interne 256, 512 Go 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 10 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4900 mAh 4900 mAh Poids 190 g 196 g Couleurs Noir, Or, Bleu, Vert, Rose, Gris Noir, Argent, Bleu, Crème Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le jeu des sept différences

Samsung ne s’est pas décarcassé sur sa nouvelle génération. Ce qui est vrai pour les Galaxy S25 et les Galaxy S25 Ultra l’est aussi pour le modèle Plus ici présent : les différences entre le nouveau modèle et le précédent sont pour ainsi dire minimes.

Le S25 Plus est à peine plus fin que le S24 Plus (7.3 mm vs 7.7 mm), et plus léger (190g, -6 grammes). Pour le reste, les bordures de l’écran sont identiques, tout comme les tranches, parfaitement plates.

Seule différence notable : les modules photo ressortent un peu plus sur le nouveau modèle, et sont sublimés par un nouvel habillage qui apporte un tout petit vent de fraîcheur à la formule.

Les deux smartphones Samsung sont protégés par un verre Gorilla Glass Victus 2, et certifiés IP68.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Des écrans d’égale perfection

Peu, voire pas de changement non plus du côté de l’écran. Les dalles AMOLED ici mobilisées sont absolument excellentes, et affichent des couleurs vives, bien qu’un peu mal calibrées.

La luminosité est aussi irréprochable dans les deux cas, avec un pic dépassant les 2300 nits en extérieur. Rien à redire ; c’est du très bel ouvrage. D’autant que la diagonale de 6,7″ permet de profiter correctement de ses contenus favoris, et la fréquence adaptative de 120 Hz rend le tout particulièrement fluide.

On apprécie également en particulier le revêtement antireflets qui équipe les deux appareils, améliorant drastiquement la lisibilité de la dalle en extérieur.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

D’excellents logiciels

Même son de cloche sur la partie logicielle. Au détail près qu’au jour où sont écrites ces lignes, seul le Galaxy S25+ embarque Android 15 et One UI 7, avec les fonctionnalités inédites qui vont avec. Pas d’inquiétude : les S24 seront servis dès le mois d’avril.

Aussi le dernier modèle profite de quelques petites exclusivités, notamment du côté de Galaxy AI. On pense en particulier à Cross Apps, l’intelligence artificielle permettant d’agir au sein de différentes applications grâce à la puissance combinée de Gemini et Bixby. Pour l’heure, on ignore toujours si la fonction arrivera sur les anciens modèles — le S25+ est donc le mieux armé pour l’IA.

Enfin, pour ce qui est du suivi logiciel, les deux smartphones profiteront de sept ans de mises à jour Android. Mathématiquement, le S25+ durera donc une année de plus que le S24+, sorti l’an dernier.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un S25+ très en avance sur les performances

Enfin ! Une différence notable ! Il n’y a pas photo : le Galaxy S25+ et sa puce Snapdragon 8 Elite sont beaucoup plus performants que le S24+ et son SoC Exynos 2400. Si celui-ci en a encore sous la pédale, il ne fait tout simplement pas le poids. La puce de Qualcomm la surpasse dans tous les domaines.

Pas d’inquiétude toutefois : le S24+ reste un smartphone haut de gamme offrant une navigation tout à fait fluide, et suffisamment de muscles pour jouer dans de bonnes conditions.

Aucun changement en photo

Il n’y a pas de piège : la configuration photo du S25+ est totalement identique à celle du S24+. Aussi, sans grande surprise, les deux smartphones proposent des résultats très similaires. Seule la puce peut avoir une légère incidence sur le traitement réservé aux clichés. Et encore. Voici le comparatif de ces deux smartphones pour la photo.

Samsung Galaxy S25 Plus :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 10 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/2.2.

Samsung Galaxy S24 Plus :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 10 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/2.2.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le grand-angle est le capteur le mieux doté de la configuration des S25+ et S24+. Naturellement, c’est celui qui offre les photographies les plus épatantes. Les couleurs sont, comme à l’accoutumée avec Samsung, très vives (surtout les bleus). L’exposition est également très bonne, et les ombres sont judicieusement préservées. On n’est pas sur une approche très « naturelle » de la photographie, mais une photo prise au Galaxy fait toujours son petit effet.

L’ultra grand-angle est une optique beaucoup plus modeste de la configuration. Le piqué est moins flatteur, mais la colorimétrie que d’aucuns qualifieraient d’agressive reste bien en place. La focale, très courte, produit naturellement un effet de distorsion que Samsung parvient tant bien que mal à compenser avec ses algorithmes.

Enfin, le téléobjectif fait un bon boulot en journée pour offrir une belle sublimation de son sujet. Mais, il ne faut pas s’attendre à des résultats miraculeux. Le module ne compte que 10 petits mégapixels, et son capteur est par ailleurs trop petit pour assurer des clichés très convaincants de nuit.

Des progrès en autonomie ?

Vous n’allez pas tomber de votre chaise : les deux smartphones embarquent la même batterie de 4900 mAh. Seulement, le changement de puce semble avoir eu un effet bénéfique sur l’autonomie du smartphone.

D’après le test automatisé mis en place par nos confrères de GSM Arena, il apparaît que le S25+ est plus endurant que son aîné. En usage réel, il durerait environ 2h de plus que le S24+. L’autonomie globale est cependant toujours un peu timide pour un smartphone vendu 1000€. Il ne faut pas s’attendre à tenir vraiment plus qu’une journée complète.

Pour la recharge, aucun changement non plus. Les deux se rechargent à 45W en environ 1h10.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Samsung Galaxy S25 Plus ou Samsung Galaxy S24 Plus : lequel choisir ?

Nous l’avons expliqué au travers de ce versus : les S25+ et S24+ sont très similaires. À part de meilleures performances et son autonomie en hausse, le nouveau modèle ne nous apparaît pas franchement comme un bon investissement si vous parvenez à mettre la main sur un S24+ à moins de 800€.

Ce dernier reste très vaillant, et profitera encore de 6 ans de mises à jour. Par ailleurs, la mise à jour One UI 7 et les outils d’intelligence artificielle associés s’apprêtent à être déployés sur la série S24, ne laissant alors même plus cet avantage au nouveau smartphone de Samsung.