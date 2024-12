Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy A55 : quel téléphone de chez Samsung choisir ?

Le bas du haut de gamme, ou le haut du milieu de gamme ? On vous l’accorde : s’y retrouver dans le catalogue des fabricants de smartphones est devenu complexe. On vous accompagne dans votre choix avec ce nouveau comparatif !

Le Samsung Galaxy S24 FE vient juste de sortir et se peint en version « lite », abordable, du Galaxy S24. Dans la chaîne alimentaire, il se situe donc juste au-dessus du Galaxy A55, le milieu de gamme survitaminé de Samsung. Selon votre profil, il est donc particulièrement intéressant de comparer ces deux modèles, reçus d’un chaleureux 8/10 dans nos colonnes.

D’un côté, le Galaxy S24 FE commence les enchères à partir de 749 euros, contre 499 euros pour le Galaxy A55. Quel est le meilleur smartphone des deux ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S24 FE et Samsung Galaxy A55

Modèle Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy A55 Dimensions N/C x N/C x N/C 77,4 mm x 161,1 mm x 8,2 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l’écran 6,7 pouces 6,6 pouces Définition N/C 2340 x 1080 pixels Densité de pixels N/C 390 ppp Technologie AMOLED Super AMOLED SoC Samsung Exynos 2400e Samsung Exynos 1480 Stockage interne 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur photo frontal 10 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sur le côté Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4700 mAh 5000 mAh Poids N/C 213 g Couleurs Bleu, Vert, Jaune, Gris Bleu, Jaune, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des copies carbones ?

Nous étudions beaucoup le Galaxy S24 FE ces derniers temps dans nos comparatifs. Et il faut bien dire qu’aucun autre smartphone ne lui ressemble autant que le Galaxy A55. Superposez les deux appareils, et vous n’y verrez probablement que du feu. C’est simple, le S24 FE ne diffère que d’un petit millimètre en plus.

Esthétique mise à part, le modèle le plus onéreux adopte évidemment des composants un peu plus premium. En l’occurrence, son dos est protégé par un verre Gorilla Glass Victus+ contre une version antérieure pour le A55.

Même constat du côté de l’étanchéité. Avec un label IP68, le Samsung Galaxy S24 FE est plus résistant que le A55 (IP67). Reste que les deux peuvent donc survivre à une chute accidentelle dans l’eau — ça se prend.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un A55 timide sur la luminosité

Évidemment, le Samsung Galaxy S24 FE est mieux loti dans sa proposition technique. Les deux sont pourvus d’une dalle AMOLED 120 Hz et affichant une résolution Full HD. Par contre, la balle n’est pas tout à fait au centre concernant la luminosité et la colorimétrie.

Avec notre sonde, nous avons relevé un pic de luminance à 900 nits. Sur le Galaxy S24 FE, c’était 1500 nits. Cela signifie que ce dernier est beaucoup plus lisible en extérieur, et fatalement plus à même de proposer un meilleur affichage des contenus HDR.

En colorimétrie, la balance penche également en faveur du dernier modèle, le FE. Le blanc est mieux calibré par défaut, et on constate moins de dérive colorimétrique. Aussi, la saturation est plus importante et les couleurs plus flatteuses.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le S24 FE mieux équipé pour l’IA

Les Galaxy S24 FE et Galaxy A55 partagent le même OS, Android 14, et la même surcouche, One UI 6.1. Dans l’ensemble, ils proposent donc une expérience d’utilisation absolument identique. Mais plusieurs différences importantes viennent brouiller les pistes.

Aujourd’hui, seul le Galaxy S24 FE dispose des fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy AI. Samsung a annoncé que son A55 finirait bien par obtenir quelques fonctionnalités de sa boîte à outils. Mais ses capacités techniques plus limitées risquent dans tous les cas de l’empêcher d’accéder aux features les plus avancées.

Il est un autre élément déterminant à prendre en compte : la politique de suivi des mises à jour. Plus cher, le Galaxy S24 FE pourra être mis à jour pendant 7 ans, contre 4 ans sur le A55. Cela reste très généreux pour un smartphone à moins de 500€.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le grand écart des performances

On parlait de capacités techniques plus limitées plus haut concernant le A55. On va vite s’en rendre compte en observant le résultat des deux smartphones dans nos benchmarks : le Galaxy S24 FE écrase de tout son poids son petit frère.

Ce n’est pas un secret, sa puce Exynos 2400e est tout bonnement exceptionnelle et offre des performances largement supérieures à la Exynos 1480 du Galaxy A55. Il s’agit d’un smartphone offrant une navigation plus fluide, et surtout beaucoup plus d’aisance et de confort en jeu.

Modèle Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy A55 AnTuTu 10 1721432 752242 AnTuTu CPU 411312 246028 AnTuTu GPU 707813 174965 AnTuTu MEM 344976 151831 AnTuTu UX 257331 179418 PC Mark 3.0 17920 13709 3DMark Wild Life framerate moyen 24 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme 4003 1003 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C 6.01 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 111 / 75 FPS 26 / 18 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 111 / 124 FPS 31 / 37 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 273 FPS 81 / 93 FPS Geekbench 6 Single-core 2133 1161 Geekbench 6 Multi-core 6579 3462 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 15727 4151 Voir plus de benchmarks

Deux très bons photophones

Les deux smartphones Samsung partagent une partie de leur configuration photo. Mais le Samsung Galaxy S24 FE est le seul à proposer un véritable téléobjectif offrant un grossissement optique améliorant sa polyvalence. Quel est le meilleur smartphone pour la photo ?

Samsung Galaxy S24 FE :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 8 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Samsung Galaxy A55

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.56″, ƒ/1.8 ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, 1/3.06″, ƒ/2.2 ;

Macro : 5 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 32 Mpx, 1/2.74″, ƒ/2.2.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le module principal est forcément le plus capable du trio. Il offre une belle définition, un traitement numérique sublimant les couleurs (au risque qu’elles ne paraissent pas naturelles) et se montre efficace dans toutes les situations. Bien sûr, du bruit reste présent quand la lumière se fait plus discrète mais, dans l’ensemble, la prestation est honnête.

Samsung Galaxy A55

Rapidement, on se rend compte que le bilan n’est pas aussi bon avec l’ultra grand-angle. De plus faible résolution, il ne peut proposer le pixel binning pour améliorer l’exposition et le niveau de détail. Aussi il faut garder des attentes raisonnables avec ce capteur secondaire. Il ne s’en sort pas si mal en pleine journée, mais trouve très vite ses limites la nuit tombée.

Enfin, il n’y a pas photo (badum tss), seul le Galaxy S24 FE veut vraiment le détour en matière de longue focale. Même s’il est (très) modeste, le téléobjectif 8 mégapixels permet de varier les plaisirs et de capturer de jolis portraits et plans rapprochés. Sur le A55, il faudra forcément se reposer sur un zoom numérique qui est très loin d’offrir le même degré de qualité optique.

Des autonomies équivalentes

Enfin, du côté de l’autonomie, on retombe sur cette idée de copie carbone. Les deux smartphones proposent une endurance assez similaire, pouvant atteindre une journée et demie pour les personnes les plus économes.

Pas de progrès en matière de recharge en revanche. Il faudra toujours se contenter d’une grosse heure pour regagner 100% d’autonomie avec un chargeur 25W ou plus.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung Galaxy S24 FE ou Samsung Galaxy A55 : lequel choisir ?

On l’a parcouru au travers de ce comparatif : si le Galaxy S24 FE est une version « lite » du Galaxy S24, le Galaxy A55 est quant à lui une version encore allégée du S24 FE.

Si votre budget le permet, il paraît bien plus recommandable d’opter pour le dernier modèle. Celui-ci propose un écran beaucoup plus lumineux, un meilleur suivi logiciel (et de l’IA), ainsi que plus de polyvalence en photographie.

Bien sûr, plus de 200€ séparent les deux smartphones. Par conséquent, il faudra peut-être envisager d’attendre une réduction avant de craquer.