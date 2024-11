Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S24 : quel téléphone de chez Samsung acheter ?

Comme tous les ans, la sortie du dernier modèle FE de Samsung rebat les cartes et nous pousse à sortir la loupe pour étudier de plus près le catalogue actualisé du fabricant. Le S24 FE tient-il la comparaison avec le Galaxy S24 standard ?

Une chose est sûre, le duel s’annonce serré. Déjà, car les deux smartphones Samsung nous donnent l’impression d’être les deux faces d’une même pièce, et ensuite, parce qu’ils ont été assez délicats à appréhender dans nos colonnes. Loin des évidences, le Galaxy S24 avait écopé d’un modeste 7/10 quand le récent S24 FE repart avec 8/10. Les deux smartphones sont déjà disponibles, respectivement à partir de 749 euros et 899 euros et font partie des meilleurs smartphones testés par Frandroid.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S24 FE et Samsung Galaxy S24

Modèle Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy S24 Dimensions N/C x N/C x N/C 70,6 mm x 147 mm x 7,6 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l’écran 6,7 pouces 6,2 pouces Définition N/C 2340 x 1080 pixels Densité de pixels N/C 418 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Samsung Exynos 2400e Samsung Exynos 2400 Stockage interne 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 10 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4700 mAh 4000 mAh Poids N/C 167 g Couleurs Bleu, Vert, Jaune, Gris Noir, Argent, Bleu, Crème Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

La taille, ça compte ?

La vérité, c’est qu’il serait probablement plus juste de comparer le Samsung Galaxy S24+ au Galaxy S24 FE. La raison ? La taille de ce dernier modèle a été revue à la hausse, et correspond aujourd’hui à la diagonale de l’écran du S24+ (6,7″).

Mais la comparaison reste intéressante dans la mesure où certaines et certains sont allergiques aux grands téléphones. Même si le S24 FE ne nous paraît pas démesuré, il est incontestable que le S24 est un petit format à côté. C’est aussi un poids plume. Avec 167 grammes seulement, il se fait facilement oublier, là où le S24 FE pèse pas moins de 213 grammes.

Taille mise à part, les deux concurrents se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Si l’on excepte les tranches qui sont désormais plates et plus arrondies comme sur la dernière génération, ce sont deux copies presque conformes.

Samsung ne se fiche pas de nous avec la durabilité, et offre à son smartphone de milieu de gamme un verre Gorilla Glass Victus+ et une certification IP68. Sur ce point, le S24 fait à peine mieux avec un verre plus résistant encore, le Victus 2, et un aluminium réputé plus costaud et résistant mieux aux éventuelles griffures.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Qui mieux que Samsung pour équiper votre Samsung ?

C’est l’évidence même : les deux smartphones sont dotés de dalles AMOLED conçues par le fabricant lui-même. Il faut dire que le constructeur a une petite expertise en la matière. Mais le diable se cache dans les détails, et la taille n’est pas le seul élément distinctif entre le S24 FE et le S24.

Les deux dalles sont de type OLED, mais seule celle du S24 classique dispose de la technologie LTPO, qui lui permet de faire varier sa fréquence de rafraîchissement dynamiquement entre 1 Hz et 120 Hz. Le FE, lui, se contente d’une bascule binaire entre 60 et 120 Hz. Cela n’est pas franchement quelque chose que l’on peut remarquer à l’œil nu, mais c’est une particularité qui peut aider, côté autonomie.

Autre particularité du S24 : sa luminosité. C’est incontestable, le Galaxy S24 dispose d’une allonge beaucoup plus généreuse. Avec notre sonde, nous avons relevé un pic à 2376 nits, contre un peu plus de 1500 nits sur le dernier modèle. Autrement dit : pour un usage en extérieur, sous la lumière du soleil, le S24 est bien plus à même de vous éviter de plisser les yeux.

En revanche, le S24 FE compense du côté de la colorimétrie. On remarque en effet que le spectre DCI-P3 est plus largement couvert (100%) que sur le S24 (88,3%). Il affiche donc des couleurs plus saturées, plus flatteuses. Aussi, la calibration semble plus juste sur le modèle FE, avec un blanc plus proche de la norme des 6500K que sur son illustre grand (petit) frère.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un logiciel bourré d’IA

Côté logiciel, pas besoin de chercher midi à quatorze heures. Les deux smartphones profitent de la même interface, de la même version d’Android (14) et de la même surcouche One UI 6.1. Tous les deux seront d’ailleurs mis à jour pendant sept ans en vertu de la nouvelle politique de suivi de Samsung. Ce sont donc aussi deux téléphones durables.

Le S24 et le S24 FE font d’ailleurs la part belle à l’intelligence artificielle, avec une boîte à outil labellisée Galaxy AI débordante de fonctionnalités amusantes. On trouve bien sûr les indispensables résumés de mémos vocaux, transcriptions et autres traductions en temps réel qui facilitent vraiment la vie au quotidien.

Plus dispensables, mais intéressants, on trouve également de nombreux gadgets dédiés à la photographie. On peut retoucher ses photos en deux temps, trois mouvements, et même ajouter des éléments aux clichés grâce à des prompts. Le tout s’effectue rapidement grâce à la puissance de la puce, mais également en faisant appel à des serveurs distants quand le besoin s’en fait ressentir.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Deux puces aux ressemblances troublantes

Samsung nous a habitué à un évident downgrade sur les performances des puces attribuées aux modèles FE. Mais, cette année, les cartes sont redistribuées.

Le S24 FE profite en effet de la Exynos 2400e, une version a priori moins musclée de la Exynos 2400 des S24 et S24+. Pourtant, qu’on se le dise, cela ne se ressent absolument pas à l’usage. Fait étonnant : la 2400e se débrouille même mieux que la 2400 sur certains benchmarks, et vient même titiller la surpuissante A18 des derniers iPhone 16. Impressionnant.

Samsung semble aussi avoir amélioré sa copie en termes de dissipation thermique. Le smartphone chauffe moins, ou en tout cas met plus longtemps avant d’atteindre une température gênante à l’usage. À la décharge du S24 : la taille du châssis fait aussi beaucoup pour aider au dégagement de la chaleur.

Modèle Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy S24 AnTuTu 10 1721432 1722457 AnTuTu CPU 411312 427031 AnTuTu GPU 707813 680048 AnTuTu MEM 344976 323844 AnTuTu UX 257331 291534 PC Mark 3.0 17920 18232 3DMark Wild Life N/C 8907 3DMark Wild Life framerate moyen 24 FPS 53 FPS 3DMark Wild Life Extreme 4003 4294 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C 25.71 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 111 / 75 FPS 96 / 65 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 111 / 124 FPS 99 / 111 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 273 FPS 119 / 248 FPS Geekbench 6 Single-core 2133 2072 Geekbench 6 Multi-core 6579 6565 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 15727 15568 Lecture / écriture séquentielle N/C 2170 / 996 Mo/s Voir plus de benchmarks

Deux très bons photophones

Ne cherchez pas trop longtemps, l’unique différence entre le S24 FE et le S24 se situe au niveau du téléobjectif. Sa résolution est de 10 mégapixels sur ce dernier, contre 8 mégapixels sur le modèle Fan Edition. Dans l’ensemble, ce sont deux très bons smartphones pour la photo.

Samsung Galaxy S24 FE :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 8 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Samsung Galaxy S24 :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 10 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

On n’est pas étonnés que les deux modèles soient très à l’aise en journée, et avec le grand-angle. Le module principal, s’il n’est pas aussi performant que celui du S24 Ultra, produit des résultats époustouflants, regorgeant de détails et faisant la part belle aux couleurs. Un excellent « point and shoot » dans l’esprit.

Le constat est plus sévère avec l’ultra grand-angle. Souvent le parent pauvre des configurations photo, cette optique est correcte en journée, mais très décevante en basse lumière. La faute à du bruit omniprésent et un manque global de piqué qui ne rend pas justice aux sujets. On note toutefois que le S24 semble s’en tirer un peu mieux, mais cela n’est peut-être qu’une impression — l’optique est la même, et il semble étonnant qu’une puce aussi proche produise des résultats réellement différents.

Forcément, Samsung réserve le zoom le plus intéressant à son modèle le plus haut de gamme, le S24 Ultra. Aussi on ne peut pas vraiment dire que les S24 et S24 FE jouent à armes égales avec leur téléobjectif. En se contentant du grossissement 3x offert par la lentille, on obtient souvent de très belles photos. La faible résolution des capteurs est bien compensée par un traitement numérique assez agressif, mais qui parvient à se débarrasser du bruit et à renforcer la netteté du sujet. En revanche, les résultats sont hautement dépendants de la lumière. Dès qu’elle vient à manquer, le rendu perd de sa superbe. Cela est d’autant plus vrai avec l’optique 8 mégapixels du S24 FE, vite limitée.

La question de l’autonomie

Le Samsung Galaxy S24 FE dispose d’une batterie plus généreuse, mais aussi d’un écran plus grand. Est-ce du pareil au même, côté autonomie, par rapport au petit S24 ? Pas vraiment.

Si nous ne pouvons pas encore vous proposer un véritable comparatif tant que nous n’avons pas passé le S24 FE à la moulinette de notre protocole automatisé ViSer, nos observations penchent pour une belle amélioration de l’autonomie sur le nouveau modèle. Il est apparu dans nos tests que le S24 s’essouffle rapidement, surtout quand le GPU (processeur graphique) est sollicité, par des jeux notamment. Il tient une journée, guère plus.

Le FE, lui, profite d’une petite réserve d’énergie supplémentaire qui pourra mener les plus prudents à l’utiliser pendant un jour et demi.

Côté recharge, néanmoins, aucune surprise. Les deux smartphones acceptent une charge jusqu’à 25W, et prennent un tout petit peu plus d’une heure pour reprendre des couleurs.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Samsung Galaxy S24 FE ou Samsung Galaxy S24 : lequel choisir ?

Le duel est assez tendu, et les fiches techniques très proches. D’emblée, le S24 est disqualifié auprès de ceux qui cherchent un grand écran et une bonne autonomie. À l’inverse, le S24 FE peut refroidir à cause d’une prestation photo inaboutie (avec les capteurs secondaires) et une luminosité moindre.

Départager les deux modèles est donc assez délicat. Retenez simplement que les deux sont extrêmement performants et disposent déjà de nombreuses fonctionnalités IA amenées à s’améliorer au fil des mois.

Au final, c’est bien votre porte-monnaie qui pourra vous aider à départager le S24 FE du S24. En effet, il arrive assez régulièrement que ce dernier tombe sous la barre des 600€. Le S24 FE, lui, vient à peine de sortir et ne profite pas encore d’une décote aussi agressive.