Samsung Galaxy S24 FE vs Samsung Galaxy S23 FE : quel Galaxy FE choisir ?

Samsung renouvelle son offre premium plus abordable. Des nouveautés suffisantes pour justifier une énième hausse de prix ? On vous aide à faire votre choix dans notre nouveau comparatif.

Voilà des années que Samsung tient à occuper le marché bouillonnant du début de haut gamme avec des versions « Fan Edition » de ses fers de lance. Cette année, c’est logiquement le Galaxy S24 FE qui rejoint le catalogue du fabricant. Un modèle reçu par un 8/10 dans nos colonnes, contre 7/10 pour son prédécesseur.

Ainsi, le Samsung Galaxy S24 FE est disponible à partir de 749 euros, contre environ 500 euros pour le Samsung Galaxy S23 FE. Quel est le meilleur smartphone entre les deux modèles ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S24 FE et Samsung Galaxy S23 FE

Modèle Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy S23 FE Dimensions N/C x N/C x N/C 76,5 mm x 158 mm x 8,2 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l’écran 6,7 pouces 6,4 pouces Définition N/C 2340 x 1080 pixels Densité de pixels N/C 403 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Samsung Exynos 2400e Samsung Exynos 2200 Puce graphique N/C Xclipse 920 Stockage interne 128 Go, 256 Go N/C Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 10 Mp 10 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4700 mAh 4500 mAh Poids N/C 209 g Couleurs Bleu, Vert, Jaune, Gris Noir, Blanc, Vert, Mauve Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un nouveau modèle qui joue les grands

On va rapidement évacuer la question du design : il n’évolue pas le moins du monde. On retrouve ce châssis que Samsung recycle à toutes les sauces depuis bientôt quatre ans. Une esthétique assez simple, sans saveur particulière, qui offre néanmoins une bonne prise en main malgré des dimensions en hausse cette année.

Eh oui, il n’y a pas que le tarif qui augmente. Le S24 FE opte cette année pour un écran de 6,7″ contre 6,4″ l’année dernière. Logiquement, le smartphone est donc un peu plus grand que son aîné, et aussi un peu plus lourd (213 grammes).

Pourvu d’un dos en verre (brillant), le S24 FE profite d’une protection Gorilla Glass Victus+ qui devrait correctement le protéger contre les chutes et les griffes éventuelles. Il est évidemment certifié IP68 et peut donc survivre à une chute dans l’eau.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un nouvel écran plus lumineux et plus juste

Diagonale mise à part, aucun changement conceptuel au niveau de l’écran. On conserve une dalle Dynamic AMOLED proposant une définition Full HD de 2340 x 1080 pixels et une fréquence oscillant entre 60 et 120 Hz.

La luminosité, en revanche, progresse. Lors de notre test, nous avons relevé un pic à presque 1600 nits (1450 nits sur le S23 FE). La bonne surprise vient également de la colorimétrie, quasiment irréprochable sur le nouveau modèle.

La balance des blancs est confortablement installée à 6550K et échappe donc aux teintes bleutées qui tiraient le S23 FE vers le bas. En revanche, ce dernier faisait mieux du côté de la couverture des couleurs. Toujours d’après nos relevés à la sonde, la dalle de l’ancien modèle est plus saturée et plus flatteuse que celle du S24 FE.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’IA aux manettes

Les deux smartphones tournent actuellement sous Android 14, avec la surcouche One UI 6.1. Une mouture qui se distingue particulièrement pour les nombreuses fonctionnalités Galaxy AI qu’elle embarque. En effet, les S23 FE et S24 FE profitent des mêmes fonctionnalités que les derniers modèles haut de gamme.

Entourer pour chercher, retouche photo avancée, traduction en temps réel et transcription automatique… tout y est ! Forcément, le S24 FE s’en sort un peu mieux côté rapidité sur ces différentes fonctionnalités grâce à une puce plus moderne et plus véloce.

Du reste, on souligne que seul le S24 FE profitera de sept ans de mise à jour. Le S23 FE est, en effet, arrivé un peu trop tôt pour faire partie du lot et devra se contenter de quatre années. Un élément qui pourrait contribuer à faire pencher la balance en faveur du nouveau modèle.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Un Exynos 2400e qui épate

Samsung a bien amélioré l’efficacité de ses puces Exynos ces dernières années, au point qu’on n’accueille pas forcément ce modèle 2400e avec une moue boudeuse comme on aurait pu les années précédentes.

Il s’agit, en effet, d’une version à peine inférieure de l’Exynos 2400 intégré aux Samsung Galaxy S24 et S24+ en début d’année. Et on doit bien dire que ses performances nous ont vraiment bluffé. En fait, selon les benchmarks, le S24 FE fait même mieux que les flagships de la marque ! Comparé au S23 FE ? C’est le jour et la nuit. D’autant que la dissipation thermique est bien mieux gérée cette année, et que la chauffe ne devient gênante qu’après une très longue session de jeu.

Modèle Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy S23 FE AnTuTu 10 1721432 1146612 AnTuTu CPU 411312 342248 AnTuTu GPU 707813 406589 AnTuTu MEM 344976 180871 AnTuTu UX 257331 216904 PC Mark 3.0 17920 14044 3DMark Wild Life framerate moyen 24 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme 4003 1696 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C 10.16 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 111 / 75 FPS 42 / 12 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 111 / 124 FPS 56 / 63 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 273 FPS 112 / 13 FPS Geekbench 6 Single-core 2133 N/C Geekbench 6 Multi-core 6579 N/C Geekbench 6 Compute (Vulkan) 15727 N/C Lecture / écriture séquentielle N/C 1240 / 204 Mo/s Voir plus de benchmarks

Une partie photo qui ronronne gentiment

Une nouvelle fois, Samsung joue la carte du recyclage avec une configuration photo directement héritée du précédent modèle. Quel est le meilleur smartphone pour la photo ?

Samsung Galaxy S24 FE :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 8 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Samsung Galaxy S23 FE

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 8 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

De jour, et avec son capteur grand-angle, les deux smartphones se débrouillent très bien. La patte Samsung est toujours perceptible, avec des couleurs qui pètent et qui subliment surtout le bleu du ciel. De nuit, l’exposition est bonne, mais le bruit reste assez présent. Rien qui devrait gêner les personnes qui ne consultent leurs photos que sur un smartphone, remarquez.

L’ultra grand-angle, lui, nous fait tirer la grimace. Faiblement défini, trop petit, il fait le taf en pleine journée, mais aura bien du mal à proposer quoi que ce soit de convaincant quand la lumière est plus capricieuse. Le niveau de détail s’effondre dans les angles, les couleurs deviennent fades, et le bruit devient omniprésent. Autant l’écrire : on n’a pas franchement l’impression d’avoir un smartphone à 750€ entre les mains.

Le téléobjectif, lui, souffle le chaud et le froid. Malgré ses seuls 8 mégapixels, il est capable du meilleur quand les astres sont alignés. Idéale pour le portrait, l’optique offre un bon niveau de détails et un traitement qui met bien en valeur le sujet. Mais, une nouvelle fois, on reste très dépendant des conditions lumineuses. Trop. On reproche à ce module un manque d’homogénéité, au point qu’il est même difficile de lui faire confiance pour prendre de belles photos.

Une autonomie en progrès

L’autonomie n’était pas le point fort du S23 FE. Cette année, le nouveau modèle corrige un peu le tir grâce à une puce plus économe et un accu de meilleure capacité.

Nous n’avons pas encore pu passer ce modèle à la moulinette de notre logiciel d’automatisation ViSer. En revanche, nos observations nous permettent d’affirmer qu’il fait mieux, bien mieux même, que son aîné (qui ne durait que 10h30 sur le protocole). Ici, les plus économes n’auront pas de mal à pouvoir l’utiliser pendant un jour et demi sans avoir à le recharger.

Une recharge qui, elle, campe sur ses acquis. Ne proposant toujours pas mieux qu’une recharge à 25W, comptez 1h15 pour passer de 0 à 100%.

Samsung Galaxy S24 FE // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Samsung Galaxy S24 FE ou Samsung Galaxy S23 FE : lequel choisir ?

On l’a exploré dans ce comparatif : le S24 FE n’évolue pas énormément par rapport à son aîné. Mais il fait bouger des lignes qui, l’an dernier, tiraient son bilan vers le bas.

Plus performant, plus endurant, mais aussi plus grand et doté d’un écran mieux calibré, le Galaxy S24 FE est aussi le seul des deux qui profitera de la nouvelle politique de mises à jour étendue de Samsung. En promettant un smartphone parfaitement à jour pendant sept ans contre quatre sur le S23 FE, Samsung fait en quelque sorte passer la pilule d’un tarif toujours plus élevé chaque année.

Nous aurions donc tendance à vous rediriger vers le S24 FE. Mais restez également attentifs à d’éventuelles promotions qui pourraient ramener un Galaxy S24 classique à un tarif approchant.