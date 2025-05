Samsung Galaxy S25 Plus vs Google Pixel 9 Pro : quel est le meilleur téléphone haut de gamme ?

Éminents constructeurs de l’écosystème Android, Samsung et Google s’affrontent aujourd’hui dans ce nouveau comparatif. Comment faire le bon choix entre le Samsung Galaxy S25 Plus et le Google Pixel 9 Pro ?

Deux très bons smartphones, qui évoluent à un tarif assez proche en dépit de leurs différences de taille. Notés 8/10 tous les deux, les Samsung Galaxy S25 Plus et Google Pixel 9 Pro se négocient en ce moment autour des 1000 euros. Quel est le meilleur smartphone des deux ? Voici notre comparatif.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S25 Plus et Google Pixel 9 Pro

Modèle Samsung Galaxy S25 Plus Google Pixel 9 Pro Dimensions 75,8 mm x 158,4 mm x 7,3 mm 72 mm x 152,8 mm x 8,5 mm Interface constructeur One UI Android Stock Taille de l’écran 6,7 pouces 6,3 pouces Définition 3120 x 1440 pixels 2856 x 1280 pixels Densité de pixels 513 ppp 494 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Google Tensor G4 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Mali-G715 Stockage interne 256, 512 Go 128, 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 10 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 48

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 42 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4900 mAh 4700 mAh Poids 190 g 199 g Couleurs Noir, Or, Bleu, Vert, Rose, Gris Noir, Blanc, Rose, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le petit et le grand

Commençons par clarifier l’évidence : le Samsung Galaxy S25 Plus est « plus » grand que le Pixel 9 Pro, qui peut d’une certaine manière être considéré comme un smartphone compact, dans les standards d’aujourd’hui.

Cela étant, le premier est un peu plus léger, et beaucoup plus fin, que le second. Le S25 Plus offre donc un très bon compromis entre maniabilité et surface d’affichage. Avec ses bordures très fines, l’écran occupe presque 92% de l’espace disponible à l’avant. Moins bien loti de ce côté, le Pixel 9 Pro se distingue surtout par un design très séduisant, et encore très particulier dans l’industrie grâce à cet alignement horizontal des caméras.

Du reste, les deux smartphones (très haut de gamme), sont protégés par un verre Gorilla Glass Victus 2 et profitent d’une certification IP68 qui leur permettra de survivre 30 minutes en cas d’immersion accidentelle.

oplus_3145760 Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung chahuté par Google sur l’écran

Samsung arrive traditionnellement en tête des comparatifs sur les écrans de smartphones. Pourtant, le Pixel 9 Pro de Google lui chipe cette fois la couronne en raison d’une luminosité en tous points extraordinaire.

Avec plus de 2530 nits relevés avec notre sonde contre 2400 pour le S25 Plus, il le surpasse donc en lisibilité globale. Pour les couleurs, la dalle du Pixel 9 Pro offre également des couleurs plus justes, mais moins saturées que sur le Samsung. Deux approches différentes donc.

Rappelons qu’il vous faudra garder en tête que la diagonale est largement plus généreuse sur le Samsung. Donc, si vous cherchez un grand écran, ce sera direction S25 Plus !

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

De l’IA, en veux-tu, en voilà

Samsung et Google sont à la pointe de l’intelligence artificielle embarquée sur smartphones. Aussi, ils figurent parmi les rares constructeurs à offrir 7 ans de mises à jour sur leurs nouveautés.

Autant l’écrire : d’après nous, les S25 Plus et Pixel 9 Pro jouent du coude à coude en matière d’interface et de surcouche utilisateur. Si leur look diffère, les fonctionnalités sont cousines et on ne manque de rien.

Notre cœur penche toutefois en faveur du Samsung, dont le One UI 7 est une vraie bouffée d’air frais et apporte quantité de nouvelles options de personnalisations et de fonctionnalités intéressantes. Rien qui disqualifie d’office le Pixel 9 Pro, mais une très légère avance qui peut séduire ceux qui en veulent le plus possible.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les performances à la loupe

Les puces développées par Google ne visent jamais les performances pures. Aussi, le débat est vite plié : le Samsung Galaxy S25 Plus offre d’assez loin les meilleures performances du duo.

Si le Pixel 9 Pro est évidemment parfaitement fonctionnel et fluide, il se fait distancier notamment dans les scénarios de jeux vidéo par le S25 Plus, armé de la redoutable Snapdragon 8 Elite, qui surpasse de très loin la Tensor G4 de Google.

Google assure en photo

Si Samsung est souvent cité parmi les meilleurs constructeurs pour la photo sur smartphone, cette médaille est la plupart du temps accrochée au revers des modèles Ultra de la gamme Galaxy. Le S25 Plus est plus timide, et ne tient selon nous pas la comparaison face à la configuration musclée du Google Pixel 9 Pro.

Samsung Galaxy S25 Plus :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 10 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/2.2.

Google Pixel 9 Pro

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/1.7, mode macro ;

Téléobjetif 5x : 48 Mpx, f/2.8, OIS ;

Selfie : 42 Mpx, f/2.2.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le module principal est de loin le plus qualitatif des deux. D’ailleurs, c’est le seul sur lequel les deux concurrents se battent à armes égales, avec leur capteur de 50 mégapixels. Ici, il s’agira surtout de choisir son école en matière de traitement numérique. Le Pixel 9 Pro est chaleureux et contrasté, là où le S25 Plus mise davantage sur la saturation des couleurs et le niveau de détails.

Source : ElR – Frandroid Pixel 9 Pro XL – grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Avec l’ultra grand-angle, Google prend les devants avec un capteur bien mieux dégrossi. Offrant lui aussi 48 mégapixels, il propose une définition bien supérieure à son concurrent. Il n’y a pas photo, si l’on ose dire.

Source : ElR – Frandroid Pixel 9 Pro XL – ultra grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Même constat pour le téléobjectif. La résolution et la taille du capteur du Pixel 9 Pro sont bien plus importantes que sur le Samsung Galaxy S25 Plus, ce qui résulte dans des images plus claires, plus détaillées et fourmillantes de détails. Par ailleurs, le grossissement optique est de 5x contre 3x sur le S25 Plus. Les fonctions de zoom numérique sont aussi bien aidées par la grande résolution du capteur du Pixel 9 Pro.

Pixel 9 Pro XL – x15 // Source : ElR – Frandroid Le X10

Samsung marque son territoire en autonomie

Samsung reprend la tête sur le chapitre de l’autonomie. Le S25 Plus embarque une batterie plus généreuse, de 4900 mAh, ce qui lui offre d’après les données récupérées par GSM Arena, une autonomie en usage varié d’environ 14h26, contre 13h11 pour le Google Pixel 9 Pro. Concrètement, cela fait la différence entre un smartphone qu’il faut recharger quotidiennement et un que l’on peut encore tirer une demi-journée supplémentaire.

Le constructeur sud-coréen conserve aussi son avance avec une recharge plus rapide. On refait le plein en une heure environ, contre 1h25 pour le Pixel.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung Galaxy S25 Plus ou Google Pixel 9 Pro : lequel choisir ?

Le choix est cornélien. Les deux smartphones haut de gamme ont de nombreuses qualités et quelques défauts qui vous affecteront différemment selon votre profil et ce que vous recherchez dans un smartphone.

Résumons la chose ainsi : si vous voulez le meilleur photophone des deux, optez les yeux fermés pour le Pixel 9 Pro. En revanche, si les performances sont votre priorité, suivie de près par l’autonomie, alors le Galaxy S25 Plus est tout indiqué. Dans les deux cas, vous aurez entre les mains l’un des meilleurs smartphones jamais conçus, et qui seront mis à jour pendant 7 ans.